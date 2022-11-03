Зеленский обсудил с президентом Индонезии саммит G20

"Провел разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Обсудили важность продолжения действия "зерновой инициативы". Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Уделили также внимание подготовке к саммиту G20", – написал Зеленский.

Провів розмову з Президентом Індонезії @jokowi. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи. * готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту #G20. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2022

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в комментарии Reuters заявила, что, когда Индонезия приняла председательство в G20 в декабре, самой большой проблемой было восстановление после пандемии коронавируса, но все изменилось после вторжения России в Украину 24 февраля. По ее мнению, подготовка к саммиту в этому году является самой сложной из всех встреч G20 "из-за геополитических вопросов и экономики". Ретно заявила, что некоторые страны используют "черно-белый" подход к "очень сложным вопросам". Она отказалась ответить агентству на вопрос, будет ли обнародовано общее коммюнике после встречи "двадцатки". Глава МИД отметила, что ее больше беспокоит "существо итогового документа".

Агентство напомнило, что президент Индонезии в июне посетил Киев и Москву и пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите. Будет ли на саммите президент РФ Владимир Путин, еще не известно, заявила министр иностранных дел Индонезии.

31 октября Зеленский заявил, что Россия сознательно идет на эскалацию и такое наращивание агрессии заслуживает жесткой реакции всего мира как на национальном уровне, так и на уровне международных организаций и объединений государств. Он считает, что ей не место в G20.

"России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы для защиты мира и сотрудничества между нациями. Разумеется, что Россия лишь цинично эксплуатирует такие структуры для прикрытия своих преступлений", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден на саммите G20 будет присутствовать, заявляли в Белом доме.