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Зеленский обсудил с президентом Индонезии саммит G20

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Саммит G20 состоится 15 16 ноября на Бали
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к проведению саммита G20, который состоится 15–16 ноября на Бали. Об этом глава государства сообщил в Twitter 3 ноября.

"Провел разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Обсудили важность продолжения действия "зерновой инициативы". Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Уделили также внимание подготовке к саммиту G20", – написал Зеленский.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в комментарии Reuters заявила, что, когда Индонезия приняла председательство в G20 в декабре, самой большой проблемой было восстановление после пандемии коронавируса, но все изменилось после вторжения России в Украину 24 февраля. По ее мнению, подготовка к саммиту в этому году является самой сложной из всех встреч G20 "из-за геополитических вопросов и экономики". Ретно заявила, что некоторые страны используют "черно-белый" подход к "очень сложным вопросам". Она отказалась ответить агентству на вопрос, будет ли обнародовано общее коммюнике после встречи "двадцатки". Глава МИД отметила, что ее больше беспокоит "существо итогового документа".

Агентство напомнило, что президент Индонезии в июне посетил Киев и Москву и пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите. Будет ли на саммите президент РФ Владимир Путин, еще не известно, заявила министр иностранных дел Индонезии. 

31 октября Зеленский заявил, что Россия сознательно идет на эскалацию и такое наращивание агрессии заслуживает жесткой реакции всего мира как на национальном уровне, так и на уровне международных организаций и объединений государств. Он считает, что ей не место в G20.

"России не место в G20, ООН и других структурах, которые были созданы для защиты мира и сотрудничества между нациями. Разумеется, что Россия лишь цинично эксплуатирует такие структуры для прикрытия своих преступлений", – заявил Зеленский.

Президент США Джо Байден на саммите G20 будет присутствовать, заявляли в Белом доме.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

Теги: Владимир Путин, Украина, Индонезия, Джо Байден, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, саммит, Бали, Джоко Видодо, Ретно Марсуди
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