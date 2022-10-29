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Белый дом официально анонсировал участие Байдена в саммите G20. Он намерен обсуждать войну РФ против Украины, изменение климата и другие приоритеты

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Байден совершит визит на Бали 13 16 ноября
Байден совершит визит на Бали 13–16 ноября
Фото: EPA

Белый дом официально анонсировал визит президента США Джо Байдена на Бали (Индонезия) с 13-го по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20. Об этом говорится в заявлении спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, опубликованном 28 октября.

"На Бали президент поблагодарит президента [Джоко] Видодо за лидерство в G20 и подчеркнет приверженность США этому главному форуму экономического сотрудничества со странами, на долю которых приходится более 80% мирового ВВП. Он будет работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем, таких как изменение климата, глобальное влияние путинской войны на Украину, в том числе на энергетическую и продовольственную безопасность и доступность, а также ряд других приоритетов, важных для восстановления мировой экономики", – говорится в заявлении.

27 октября в Белом доме заявляли, что Байден на саммите не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.

Издание Politico писало в октябре, что официальные лица Белого дома предпринимают все возможные шаги, чтобы Байден и Путин не встретились лично на саммите G20 на Бали в следующем месяце. 

25 октября российские СМИ заявили, что делегацию РФ на саммите G20 возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что пока решается вопрос, кто будет представлять Россию на саммите.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индонезия, Белый дом, Большая двадцатка, G20, Бали, саммит G20, Карин Жан-Пьер
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