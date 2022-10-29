Белый дом официально анонсировал участие Байдена в саммите G20. Он намерен обсуждать войну РФ против Украины, изменение климата и другие приоритеты

"На Бали президент поблагодарит президента [Джоко] Видодо за лидерство в G20 и подчеркнет приверженность США этому главному форуму экономического сотрудничества со странами, на долю которых приходится более 80% мирового ВВП. Он будет работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем, таких как изменение климата, глобальное влияние путинской войны на Украину, в том числе на энергетическую и продовольственную безопасность и доступность, а также ряд других приоритетов, важных для восстановления мировой экономики", – говорится в заявлении.

27 октября в Белом доме заявляли, что Байден на саммите не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.