Белый дом официально анонсировал участие Байдена в саммите G20. Он намерен обсуждать войну РФ против Украины, изменение климата и другие приоритеты

"На Бали президент поблагодарит президента [Джоко] Видодо за лидерство в G20 и подчеркнет приверженность США этому главному форуму экономического сотрудничества со странами, на долю которых приходится более 80% мирового ВВП. Он будет работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем, таких как изменение климата, глобальное влияние путинской войны на Украину, в том числе на энергетическую и продовольственную безопасность и доступность, а также ряд других приоритетов, важных для восстановления мировой экономики", – говорится в заявлении.
27 октября в Белом доме заявляли, что Байден на саммите не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.
В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.
Издание Politico писало в октябре, что официальные лица Белого дома предпринимают все возможные шаги, чтобы Байден и Путин не встретились лично на саммите G20 на Бали в следующем месяце.
25 октября российские СМИ заявили, что делегацию РФ на саммите G20 возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что пока решается вопрос, кто будет представлять Россию на саммите.