Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20 – Белый дом

"Президент сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным", – заявил Кирби.

Байден, по словам Кирби, сосредоточится на союзах и партнерствах во время поездки.

"Президент гордится работой, которую мы проделали по всему миру для укрепления альянсов и партнерских отношений… и я думаю, что вы увидите, как президент Байден сосредоточится на этом", – сказал он.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.