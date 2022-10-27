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Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20 – Белый дом

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Кирби: Байден сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с Путиным
Кирби: Байден сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с Путиным
Фото: EPA

Президент США Джо Байден по-прежнему не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии в ноябре. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби на брифинге без камер 27 октября, сообщил канал CNN.

"Президент сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным", – заявил Кирби.

Байден, по словам Кирби, сосредоточится на союзах и партнерствах во время поездки.

"Президент гордится работой, которую мы проделали по всему миру для укрепления альянсов и партнерских отношений… и я думаю, что вы увидите, как президент Байден сосредоточится на этом", – сказал он.

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.

Издание Politico писало в октябре, что официальные лица Белого дома предпринимают все возможные шаги, чтобы Байден и Путин не встретились лично на саммите G20 на Бали в следующем месяце. 

25 октября российские СМИ заявили, что делегацию РФ на саммите G20 возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что пока решается вопрос, кто будет представлять Россию на саммите.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Большая двадцатка, G20, Джон Кирби, саммит G20
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