Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20 – Белый дом

"Президент сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным", – заявил Кирби.
Байден, по словам Кирби, сосредоточится на союзах и партнерствах во время поездки.
"Президент гордится работой, которую мы проделали по всему миру для укрепления альянсов и партнерских отношений… и я думаю, что вы увидите, как президент Байден сосредоточится на этом", – сказал он.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
В Кремле заявляли 27 июня, что Путин принял приглашение принять участие в саммите G20, но не уточняли, он отправится в Индонезию или будет участвовать в мероприятиях по видеосвязи.
В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.
Издание Politico писало в октябре, что официальные лица Белого дома предпринимают все возможные шаги, чтобы Байден и Путин не встретились лично на саммите G20 на Бали в следующем месяце.
25 октября российские СМИ заявили, что делегацию РФ на саммите G20 возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что пока решается вопрос, кто будет представлять Россию на саммите.