"Его руки в крови". В МИД Украины призвали отозвать приглашение Путину на саммит G20

По его словам, после того, как президент России Владимир Путин открыто заявил об атаках РФ по мирным объектам 31 октября, он не может участвовать в международной политике.
"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданам и энергетической инфраструктуре. Его руки в крови, нельзя допустить, чтобы он сидел за одним столом с мировыми лидерами", – написал Николенко.
Спикер МИД считает, что стране-агрессору не место на встрече G20 и ее лидера не должно быть на самммите "двадцатки", который состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).
"Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия – исключена из G20", – говорится в сообщении.
Putin publicly acknowledged ordering missile strikes on Ukrainian civilians and energy infrastructure. With his hands stained in blood, he must not be allowed to sit at the table with world leaders. Putin’s invitation to Bali summit must be revoked, and Russia expelled from .— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 1, 2022
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям.
Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу. По данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
31 октября на брифинге в Сочи Путин заявил, что обстрелы российскими войсками объектов в Украине в этот день связаны в том числе с событиями в оккупированном Севастополе 29 октября. "Путин признался, что удары по украинским объектам сегодня стали отчасти ответом на [якобы] теракт в Севастополе – [он сказал, что] "и это не все, что мы можем сделать", – написало агентство ТАСС в Telegrаm.