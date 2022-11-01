"Его руки в крови". В МИД Украины призвали отозвать приглашение Путину на саммит G20

31 октября Путин заявил, что обстрелы российскими войсками объектов в Украине в этот день связаны со взрывами на военных кораблях в оккупированном Севастополе 29 октября Фото: ЕРА

По его словам, после того, как президент России Владимир Путин открыто заявил об атаках РФ по мирным объектам 31 октября, он не может участвовать в международной политике.

"Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданам и энергетической инфраструктуре. Его руки в крови, нельзя допустить, чтобы он сидел за одним столом с мировыми лидерами", – написал Николенко.

Спикер МИД считает, что стране-агрессору не место на встрече G20 и ее лидера не должно быть на самммите "двадцатки", который состоится 15–16 ноября на Бали (Индонезия).

"Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия – исключена из G20", – говорится в сообщении.