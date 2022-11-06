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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается устраивать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят – Подоляк

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Подоляк объяснил, как следует противостоять действиям России
Подоляк объяснил, как следует противостоять действиям России
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Россия пытается устроить в Украине "энергетический геноцид", заявил 6 ноября в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Скажем откровенно: Россия пытается устраивать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "государство эффективно преодолевает эти вызовы".

"Работаем над решениями вместе с партнерами", – объяснил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

В стране ввели ограничения потребления электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, энергетика, ПВО, геноцид, электроэнергия, отключение света, советник, война России против Украины, инфраструктура, Михаил Подоляк
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