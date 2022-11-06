Россия пытается устраивать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят – Подоляк

"Скажем откровенно: Россия пытается устраивать "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят. План противодействия прост: системы ПВО, защита объектов инфраструктуры, оптимизация потребления", – написал он.

Советник главы ОП подчеркнул, что "государство эффективно преодолевает эти вызовы".

"Работаем над решениями вместе с партнерами", – объяснил Подоляк.

Скажімо відверто: Росія намагається чинити «енергетичний геноцид», але Київ та Україна вистоять. План протидії простий: системи ППО, захист об’єктів інфраструктури, оптимізація споживання. Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

31 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

В стране ввели ограничения потребления электроэнергии.