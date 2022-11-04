Пересмотр правил на рынке электроэнергии поможет восстановить поврежденную инфраструктуру – экс-министр энергетики

Иван Плачков: Прошу пересмотреть условия работы энергорынка для того, чтобы перенаправить деньги, часть денег генерирующим и распределительным компаниям Фото: Нафта і газ України / Facebook

"Мы должны максимально все сделать, обращаюсь и к правительству, и к Национальной комиссии, прошу пересмотреть условия работы энергорынка для того, чтобы перенаправить деньги, часть денег генерирующим и распределительным компаниям, "Укрэнерго" для того, чтобы они быстрее могли восстанавливать", – сказал он.

Плачков отметил, что энергетическим компаниям необходимы деньги, поскольку оборудование очень дорогостоящее, а его производство занимает до полугода.

Также он добавил, что ранее Украина платила до миллиарда долларов за импорт электроэнергии из России и Белоруссии, в то время когда эти средства могли получать украинские энергетики.