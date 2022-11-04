Пересмотр правил на рынке электроэнергии поможет восстановить поврежденную инфраструктуру – экс-министр энергетики

"Мы должны максимально все сделать, обращаюсь и к правительству, и к Национальной комиссии, прошу пересмотреть условия работы энергорынка для того, чтобы перенаправить деньги, часть денег генерирующим и распределительным компаниям, "Укрэнерго" для того, чтобы они быстрее могли восстанавливать", – сказал он.
Плачков отметил, что энергетическим компаниям необходимы деньги, поскольку оборудование очень дорогостоящее, а его производство занимает до полугода.
Также он добавил, что ранее Украина платила до миллиарда долларов за импорт электроэнергии из России и Белоруссии, в то время когда эти средства могли получать украинские энергетики.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.
Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.
Международная торговая палата призвала НКРЭКУ ослабить ценовые ограничения. По информации экспертов ICC, масштаб разрушений требует от регулятора срочной реакции.