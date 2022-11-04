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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С утра в Киеве без света 450 тыс. жилищ киевлян – Кличко

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В Киеве утром без света проснулись 450 тыс. абонентов
В Киеве утром без света проснулись 450 тыс. абонентов
Фото: depositphotos.com

В столице Украины выросло число потребителей, которые остаются без электроснабжения, сообщил в Telegram утром 4 ноября мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тыс. потребителей, то есть жилищ киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни", – написал Кличко.

Мэр отметил, что стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" – призвал Кличко.

Контекст:

РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктурыИз-за этого в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten Кличко заявлял, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает гнев людей.

Утром 31 октября российские войска в очередной раз массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 55 ракет, по данным Генштаба ВСУ, 45 из них были сбиты.

Вечером 31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.

1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, электричество, электроэнергия, электроснабжение, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты
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