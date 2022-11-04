С утра в Киеве без света 450 тыс. жилищ киевлян – Кличко

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тыс. потребителей, то есть жилищ киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни", – написал Кличко.

Мэр отметил, что стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" – призвал Кличко.