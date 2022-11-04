С утра в Киеве без света 450 тыс. жилищ киевлян – Кличко

"На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тыс. потребителей, то есть жилищ киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни", – написал Кличко.
Мэр отметил, что стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!" – призвал Кличко.
РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.
В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten Кличко заявлял, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает гнев людей.
Утром 31 октября российские войска в очередной раз массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 55 ракет, по данным Генштаба ВСУ, 45 из них были сбиты.
Вечером 31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.
1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.