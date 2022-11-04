Зеленский: От электричества вечером 3 ноября временно отключены около 4,5 млн потребителей в Украине

"В целом по стране поражение объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, обеспечивающий миллионы людей. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", – заявил президент.
Он отметил, что речь идет о Киеве и 10 областях: Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Сумской, Кировоградской Харьковской, Черниговской, Хмельницкой и Черкасской.
"Также возможны отключения в других регионах", – добавил президент.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.