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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: От электричества вечером 3 ноября временно отключены около 4,5 млн потребителей в Украине

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В Украине после российских обстрелов начали вводить временные отключения электричества
В Украине после российских обстрелов начали вводить временные отключения электричества
Фото: depositphotos.com

Вечером 3 ноября от электричества временно были отключены около 4,5 млн потребителей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного его пресс-службой.

"В целом по стране поражение объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, обеспечивающий миллионы людей. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", – заявил президент.

Он отметил, что речь идет о Киеве и 10 областях: Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Сумской, Кировоградской Харьковской, Черниговской, Хмельницкой и Черкасской.

"Также возможны отключения в других регионах", – добавил президент.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. 

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, Украина, Сумская область, электричество, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Житомирская область, электроэнергия, Хмельницкая область, Черниговская область, Черкасская область, Кировоградская область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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