Зеленский: От электричества вечером 3 ноября временно отключены около 4,5 млн потребителей в Украине

"В целом по стране поражение объектов энергетики есть в разных областях – это объем генерации и транспортировки электричества, обеспечивающий миллионы людей. Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей", – заявил президент.

Он отметил, что речь идет о Киеве и 10 областях: Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Сумской, Кировоградской Харьковской, Черниговской, Хмельницкой и Черкасской.

"Также возможны отключения в других регионах", – добавил президент.