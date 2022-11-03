В трех регионах Украины сегодня аварийные отключения света, в восьми, включая Киев, – стабилизационные – "Укрэнерго"

"В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжает действовать график аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применяются ко всем категориям потребителей", – говорится в сообщении.

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях – плановые отключения согласно почасовым графикам, которые должны опубликовать компании-облэнерго в каждом регионе.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", – напомнили в "Укрэнерго".

В Киевской области энергетики возобновили электроснабжение всех абонентов в регионе, у которых исчез свет из-за российских обстрелов 31 октября, заявил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. Однако, отметил он, с утра в области начались стабилизационные отключения электроэнергии по графикам.