В трех регионах Украины сегодня аварийные отключения света, в восьми, включая Киев, – стабилизационные – "Укрэнерго"

"В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжает действовать график аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применяются ко всем категориям потребителей", – говорится в сообщении.
В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях – плановые отключения согласно почасовым графикам, которые должны опубликовать компании-облэнерго в каждом регионе.
"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", – напомнили в "Укрэнерго".
В Киевской области энергетики возобновили электроснабжение всех абонентов в регионе, у которых исчез свет из-за российских обстрелов 31 октября, заявил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. Однако, отметил он, с утра в области начались стабилизационные отключения электроэнергии по графикам.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.