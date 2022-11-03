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В трех регионах Украины сегодня аварийные отключения света, в восьми, включая Киев, – стабилизационные – "Укрэнерго"

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В Украине продолжаются отключения света из-за российских обстрелов инфраструктуры
В Украине продолжаются отключения света из-за российских обстрелов инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

3 ноября в 11 регионах Украины, включая столицу, действуют аварийные и плановые отключения электроэнергии. Об этом утром сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"В Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях продолжает действовать график аварийных отключений. Ограничения электроснабжения применяются ко всем категориям потребителей", – говорится в сообщении. 

В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях – плановые отключения согласно почасовым графикам, которые должны опубликовать компании-облэнерго в каждом регионе.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян", – напомнили в "Укрэнерго".

В Киевской области энергетики возобновили электроснабжение всех абонентов в регионе, у которых исчез свет из-за российских обстрелов 31 октября, заявил глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. Однако, отметил он, с утра в области начались стабилизационные отключения электроэнергии по графикам.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. 

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.

Теги: Киев, Сумская область, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Житомирская область, электроэнергия, Полтавская область, Черниговская область, электроснабжение, Черкасская область, Кировоградская область, отключение света, веерные отключения, ограничения, инфраструктура, энергосистема, Алексей Кулеба
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