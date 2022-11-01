В Киеве со 2 ноября на все троллейбусные маршруты ради экономии выйдут автобусы – Кличко

"С завтрашнего дня, 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы. Делаем это, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество. Благодарю киевлян, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах", – написал Кличко.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них были сбиты.

31 октября мэр города Виталий Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества. К вечеру 31 октября в Киеве полностью восстановили подачу электроэнергии абонентам, в Киевской области – на 85%.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента. В частности, 1 ноября в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях будут вводиться ограничения электроснабжения, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.