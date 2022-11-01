1 ноября свет будут отключать в семи областях – "Укрэнерго"

"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня – во вторник, 1 ноября – с 6.00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что временные контролируемые ограничения для всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, сбалансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.