ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

1 ноября свет будут отключать в семи областях – "Укрэнерго"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Временные ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети
Временные ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 1 ноября, ограничения энергоснабжения продолжатся в столице и в семи областях Украины из-за вражеских обстрелов критической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Для устранения последствий атак террорашистов сегодня – во вторник, 1 ноября – с 6.00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что временные контролируемые ограничения для всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Это позволяет энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты, сбалансировать систему и обеспечивать энергопитанием потребителей.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Сумская область, Укрэнерго, Киевская область, Харьковская область, Житомирская область, электроэнергия, Полтавская область, Черниговская область, Черкасская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
"Футбольная сборная!" 38-летняя жена 62-летнего Тигипко показала всех своих детей
"Футбольная сборная!" 38-летняя жена 62-летнего Тигипко показала всех своих детей
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны
Защищающий Украину 44-летний экс-участник "Дизель Шоу" Иваница рассказал, почему женился во время войны G
Елена ПОСКАННАЯ
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Стало известно, где после бегства Собчак из России находится ее муж – российский режиссер Богомолов
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (152227)
2
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (119154)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (96483)
4
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (66931)
5
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (51940)
6
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (49049)
7
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (47842)
8
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете (40106)
 
 
 
 