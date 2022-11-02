В Киеве пока не планируется вводить 12-часовые отключения электроэнергии – ДТЭК

В компании, входящей в состав группы ДТЭК, заявили, что на сегодняшний день нет необходимости в длительных отключениях электроэнергии.

"Потребности отключать свет на 12 часов в сутки пока не существует. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет нужды", – говорится в сообщении.

Сейчас в столице действует система стабилизационных отключений согласно новым графикам. Улицы города поделены на несколько групп – для каждой из них там указаны возможные временные коридоры, в пределах которых может происходить отключение. Ознакомиться с графиком отключений света для своего дома можно по ссылке.

"График рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт. Потребность в этом определяет "Укрэнерго" или оператор системы распределения. Если есть указание сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся аварийными. А значит, будут происходить не по графику", – добавили в компании.