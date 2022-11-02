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КИЕВ

В Киеве пока не планируется вводить 12-часовые отключения электроэнергии – ДТЭК

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В столице действует система стабилизационных отключений согласно новым графикам
В столице действует система стабилизационных отключений согласно новым графикам
Фото: depositphotos.com

В Киеве пока не планируется вводить 12-часовые отключения электроэнергии, о которых сообщалось ранее. В настоящее время в городе действует система стабилизационных ограничений. Об этом 1 ноября сообщил поставщик энергии YASNO в Facebook

В компании, входящей в состав группы ДТЭК, заявили, что на сегодняшний день нет необходимости в длительных отключениях электроэнергии.

"Потребности отключать свет на 12 часов в сутки пока не существует. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет нужды", – говорится в сообщении.

Сейчас в столице действует система стабилизационных отключений согласно новым графикам. Улицы города поделены на несколько групп – для каждой из них там указаны возможные временные коридоры, в пределах которых может происходить отключение. Ознакомиться с графиком отключений света для своего дома можно по ссылке.

"График рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт. Потребность в этом определяет "Укрэнерго" или оператор системы распределения. Если есть указание сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся аварийными. А значит, будут происходить не по графику", – добавили в компании.

https://www.facebook.com/yasno.com.ua/posts/pfbid0fYgY9pEu6ovGM4xN3SkVm7j15XXD5e5TMN56VUugSkY6tXxAR41CNJtfcwPGsuvvl

Контекст:

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, электричество, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины
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