Глава Киевской ОВА: Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света

Ракетные обстрелы оккупантов по энергетической инфраструктуре Киевской области могут привести к тому, что не будет отопления, отметил Кулеба Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Об этом в интервью hromadske, опубликованном 1 ноября, сказал глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Бьют сюда непосредственно для того, чтобы света не было в самом Киеве. Здесь проживает большое количество людей, это создание такого гуманитарного кризиса, аналогов которого мир не видел 70 лет", – отметил руководитель ОВА.

Кулеба призвал жителей области "готовиться и понимать", что у них должны быть запасы еды и воды, а также заряженные мобильные телефоны.

Глава Киевской ОВА не исключил полного отключения электроэнергии в регионе из-за российских обстрелов.

"Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше, – подчеркнул Кулеба. – То есть есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому".

Кроме того, "ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления", добавил глава Киевской ОВА.

"Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытия, которые позволят быть в тепле и безопасности. У ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева", – резюмировал Кулеба.

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