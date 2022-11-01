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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Киевской ОВА: Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света

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Ракетные обстрелы оккупантов по энергетической инфраструктуре Киевской области могут привести к тому, что не будет отопления, отметил Кулеба
Ракетные обстрелы оккупантов по энергетической инфраструктуре Киевской области могут привести к тому, что не будет отопления, отметил Кулеба
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

Российские оккупационные войска после 10 октября начали целенаправленно разрушать энергетическую инфраструктуру Киевской области, регион снова стал форпостом Киева.

Об этом в интервью hromadske, опубликованном 1 ноября, сказал глава областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

"Бьют сюда непосредственно для того, чтобы света не было в самом Киеве. Здесь проживает большое количество людей, это создание такого гуманитарного кризиса, аналогов которого мир не видел 70 лет", – отметил руководитель ОВА.

Кулеба призвал жителей области "готовиться и понимать", что у них должны быть запасы еды и воды, а также заряженные мобильные телефоны.

Глава Киевской ОВА не исключил полного отключения электроэнергии в регионе из-за российских обстрелов.

"Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше, – подчеркнул Кулеба. – То есть есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому".

Кроме того, "ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к тому, что не будет отопления", добавил глава Киевской ОВА.

"Для такого случая в Киевской области есть 750 стационарных пунктов обогрева. Эти пункты оборудованы соответствующими генераторами, там есть еда, определенные запасы воды. То есть это укрытия, которые позволят быть в тепле и безопасности. У ГСЧС есть также инфраструктура мобильных пунктов обогрева", – резюмировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, Киевская ОГА, отопление, Киевская область, электроэнергия, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, интервью, инфраструктура, энергосистема, Алексей Кулеба
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