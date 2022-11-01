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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг

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Планы эвакуации населения власти Украины будут применять в последнюю очередь, отметил Шмыгаль
Планы эвакуации населения власти Украины будут применять в последнюю очередь, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Власти Украины призывают к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся вблизи линии фронта.

Об этом 1 ноября на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления премьера опубликована на его странице в Facebook.

На фоне обстрелов российскими оккупантами энергетической инфраструктуры Украины и последующих разрушений глава Киевской ОВА Алексей Кулеба накануне опроверг сообщения о якобы эвакуации жителей региона.

"Никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется", – написал Кулеба в Facebook 31 октября.

Он заверил, что ситуация с энергетикой в области сложная, но "под контролем".

"Об эвакуации из отдельных общин или регионов, о которой вчера были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из общин, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь. Такой сценарий тоже возможен, но сделаем все, чтобы его не допустить", – отметил Шмыгаль на заседании правительства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/874578103550752/

Контекст:

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек, сообщали в конце июля в Минреинтеграции. В ведомстве напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.

В конце октября оккупанты перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Россия, Украина, энергетика, Киевская ОГА, правительство, Киевская область, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, Алексей Кулеба
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