Шмыгаль: За октябрь – ноябрь в вопросе усиления ПВО Украины будет больше прогресса, чем за последние восемь лет

Украина надеется на ускорение поставок обещанных ей систем ПВО для защиты всех энергообъектов от атак оккупантов, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 1 ноября на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления премьера опубликована на его странице в Facebook.

"За октябрь – ноябрь у нас в этом вопросе будет больше прогресса, чем за последние восемь лет. Спасибо партнерам, что наконец-то услышали наши аргументы. Надеемся на ускорение поставок обещанных систем для защиты всех энергообъектов нашего государства", – отметил Шмыгаль.

В то же время глава Кабмина призвал украинцев готовиться к "сложной зиме" – "иметь запасы технической воды, фонариков, пауэрбанков, теплой одежды, батареек и других вещей".