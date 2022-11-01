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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: За октябрь – ноябрь в вопросе усиления ПВО Украины будет больше прогресса, чем за последние восемь лет

Украина надеется на ускорение поставок обещанных ей систем ПВО для защиты всех энергообъектов от атак оккупантов, отметил Шмыгаль
Украина надеется на ускорение поставок обещанных ей систем ПВО для защиты всех энергообъектов от атак оккупантов, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Противодействовать планам российских оккупантов по уничтожению украинской энергосистемы, систем водо- и теплообеспечения может усиление систем противовоздушной обороны страны.

Об этом 1 ноября на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления премьера опубликована на его странице в Facebook.

"За октябрь – ноябрь у нас в этом вопросе будет больше прогресса, чем за последние восемь лет. Спасибо партнерам, что наконец-то услышали наши аргументы. Надеемся на ускорение поставок обещанных систем для защиты всех энергообъектов нашего государства", – отметил Шмыгаль.

В то же время глава Кабмина призвал украинцев готовиться к "сложной зиме" – "иметь запасы технической воды, фонариков, пауэрбанков, теплой одежды, батареек и других вещей".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/874578103550752/

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.

Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Две системы ПВО NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре, заявил 28 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, украинские военные уже обучаются их применению, отметили в Пентагоне.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

Теги: Россия, Украина, правительство, ПВО, военная помощь, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, Кабмин
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