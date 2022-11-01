Шмыгаль: За октябрь – ноябрь в вопросе усиления ПВО Украины будет больше прогресса, чем за последние восемь лет

Об этом 1 ноября на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись выступления премьера опубликована на его странице в Facebook.
"За октябрь – ноябрь у нас в этом вопросе будет больше прогресса, чем за последние восемь лет. Спасибо партнерам, что наконец-то услышали наши аргументы. Надеемся на ускорение поставок обещанных систем для защиты всех энергообъектов нашего государства", – отметил Шмыгаль.
В то же время глава Кабмина призвал украинцев готовиться к "сложной зиме" – "иметь запасы технической воды, фонариков, пауэрбанков, теплой одежды, батареек и других вещей".
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
11 октября Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T.
Передачу Испанией Украине четырех систем ПВО Hawk анонсировал 13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Две системы ПВО NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре, заявил 28 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. США обязались поставить в Украину восемь NASAMS, украинские военные уже обучаются их применению, отметили в Пентагоне.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.