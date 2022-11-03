В Кривом Роге несколько районов без света и воды после удара по объекту энергетической инфраструктуры – Вилкул

"Кривой Рог. Попадание дроном Shahed. Ничего не выкладываем в сети и не комментируем", – предупредил Вилкул.

Позднее он уточнил, что дроном-камикадзе был атакован объект энергетической инфраструктуры.

"Разрушения значительные. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются", – сообщил Вилкул.

Контекст:

В сентябре оккупанты усилили обстрелы Кривого Рога Днепропетровской области. Так, российские оккупационные войска 26 сентября нанесли ракетный удар по аэропорту города, используя ракету Х-59. 27 сентября идентичную ракету, выпущенную по кривому Рогу, удалось сбить.

28 сентября украинские силы ПВО сбили в Днепропетровской и Запорожской областях четыре из пяти вражеских ракет Х-59, в том числе одну – над Криворожским районом.

До этого с 14-го по 16 сентября российские войска выпустили по городу 13 крылатых ракет разных типов, атакуя гидротехнические сооружения на Карачуновском водохранилище и реке Ингулец. В результате частичного разрушения сооружений уровень воды в Ингульце поднялся, была объявлена эвакуация жителей в двух районах Кривого Рога, впоследствии подтопления были ликвидированы.

В октябре оккупанты начали атаковать объекты инфраструктуры Кривого Рога дронами-камикадзе.

Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре россияне пытаются подорвать моральный дух украинцев, считает британская разведка.