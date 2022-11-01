Стабилизационные отключения электроэнергии продолжаются в девяти регионах Украины – Зеленский

Зеленский рассказал, что говорил о ликвидации последствий обстрелов Россией украинских энергообъектов, в частности – о вчерашнем массированном ударе – с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Я проинформировал госпожу еврокомиссара о наших потребностях в связи с подобными ударами. По итогам визита есть много рабочих договоренностей", – отметил он.
По данным Зеленского, техническую возможность водоснабжения восстановили для всех потребителей в Украине.
"Для большинства также [восстановлена] и техническая возможность поставки электричества. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений. Не стоит забывать и о том, что без перерыва продолжаются восстановительные работы на территориях, освобожденных от оккупантов: в Харьковской области, на Донбассе, на юге страны. К примеру, уже более 20 тыс. потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили газоснабжение. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы теплоснабжения", – добавил президент.
Он заверил, что в Украине сделают "все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой".
"Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни", – резюмировал он.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, рассказал Зеленский.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.