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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стабилизационные отключения электроэнергии продолжаются в девяти регионах Украины – Зеленский

Техническая возможность поставки электричества восстановлена для большинства потребителей, сказал Зеленский
Техническая возможность поставки электричества восстановлена для большинства потребителей, сказал Зеленский
Фото: depositphotos.com

В рамках стабилизации энергосистемы в девяти регионах Украины продолжают отключать электроэнергию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном 1 ноября его пресс-службой.

Зеленский рассказал, что говорил о ликвидации последствий обстрелов Россией украинских энергообъектов, в частности – о вчерашнем массированном ударе – с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон. 

"Я проинформировал госпожу еврокомиссара о наших потребностях в связи с подобными ударами. По итогам визита есть много рабочих договоренностей", – отметил он.

По данным Зеленского, техническую возможность водоснабжения восстановили для всех потребителей в Украине. 

"Для большинства также [восстановлена] и техническая возможность поставки электричества. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений. Не стоит забывать и о том, что без перерыва продолжаются восстановительные работы на территориях, освобожденных от оккупантов: в Харьковской области, на Донбассе, на юге страны. К примеру, уже более 20 тыс. потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили газоснабжение. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы теплоснабжения", – добавил президент. 

Он заверил, что в Украине сделают "все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой".

"Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни", – резюмировал он. 

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, рассказал Зеленский.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, водоснабжение, электроэнергия, Владимир Зеленский, обстрелы, инфраструктура, теплоснабжение, Кадри Симсон, энергосистема, обращение
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