Стабилизационные отключения электроэнергии продолжаются в девяти регионах Украины – Зеленский

Зеленский рассказал, что говорил о ликвидации последствий обстрелов Россией украинских энергообъектов, в частности – о вчерашнем массированном ударе – с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Я проинформировал госпожу еврокомиссара о наших потребностях в связи с подобными ударами. По итогам визита есть много рабочих договоренностей", – отметил он.

По данным Зеленского, техническую возможность водоснабжения восстановили для всех потребителей в Украине.

"Для большинства также [восстановлена] и техническая возможность поставки электричества. Стабилизационные отключения продолжаются в девяти регионах Украины. Энергетики и местные власти делают все, чтобы сократить время отключений. Не стоит забывать и о том, что без перерыва продолжаются восстановительные работы на территориях, освобожденных от оккупантов: в Харьковской области, на Донбассе, на юге страны. К примеру, уже более 20 тыс. потребителей в освобожденных районах Харьковской области получили газоснабжение. В Волчанске, Балаклее и других городах восстанавливаются системы теплоснабжения", – добавил президент.

Он заверил, что в Украине сделают "все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой".

"Но нам следует понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни", – резюмировал он.