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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС готов предоставить €25,5 млн для покрытия насущных потребностей энергосистемы Украины – еврокомиссар

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Кадри Симсон сегодня находится с визитом в Украине
Кадри Симсон сегодня находится с визитом в Украине
Фото: Kadri Simson / Twitter

Евросоюз готов предоставить Украине €25,5 млн на восстановление объектов энергосистемы, поврежденных в результате российских обстрелов. Об этом комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Кадри Симсон сказала в Киеве на совместном брифинге с министром энергетики Украины Германом Галущенко, ТСН вел трансляцию.

"Сейчас у нас €25,5 млн готовы, чтобы обеспечить насущные потребности и соответствующие поставки, буквально в течение этой встречи. Во время эскалации, нападений России на энергосистему нам нужно поддержать Украину. Я уже воочию увидела эти разрушения, поэтому сделаю все необходимое, чтобы увеличить финансовую, техническую, а также практическую помощь, которая должна поступать со стороны ЕС, наших институтов, но также со стороны наших международных партнеров и частных доноров", – добавила она.

Симсон в контексте разговора о финансовой поддержке Украины подчеркнула, что отдельная помощь на восстановление энергетической сферы, пострадавшей от российских атак, для страны необходима и "чрезвычайно срочно".

Еврокомиссар рассказала о запуске кампании по привлечению частных компаний к поставкам необходимого Украине оборудования.

"Мы запускаем кампанию, чтобы привлечь частный сектор, самым большим вызовом является финансирование, а именно как найти надлежащее оборудование и убедиться, что его быстро могут доставить. [...] Я обращаюсь к компаниям за пределами Европы, которые производят соответствующее оборудование. Украине нужна срочная помощь. Нам надо просить эти компании приоритизировать свои отправки", – добавила она.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил Галущенко. В результате обстрелов в Украине серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, рассказал президент страны Владимир Зеленский.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры. В течение дня войска страны-оккупанта использовали для атак также зенитные ракеты С-300, БПЛА Shahеd-136 и "Ланцет-3", рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

13 человек пострадали в результате обстрелов, проинформировали в полиции. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что есть поражения в 10 регионах, повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, помощь, электроэнергия, Евросоюз, инфраструктура, Кадри Симсон, энергосистема, ЕС, восстановление
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