ЕС готов предоставить €25,5 млн для покрытия насущных потребностей энергосистемы Украины – еврокомиссар

"Сейчас у нас €25,5 млн готовы, чтобы обеспечить насущные потребности и соответствующие поставки, буквально в течение этой встречи. Во время эскалации, нападений России на энергосистему нам нужно поддержать Украину. Я уже воочию увидела эти разрушения, поэтому сделаю все необходимое, чтобы увеличить финансовую, техническую, а также практическую помощь, которая должна поступать со стороны ЕС, наших институтов, но также со стороны наших международных партнеров и частных доноров", – добавила она.

Симсон в контексте разговора о финансовой поддержке Украины подчеркнула, что отдельная помощь на восстановление энергетической сферы, пострадавшей от российских атак, для страны необходима и "чрезвычайно срочно".

Еврокомиссар рассказала о запуске кампании по привлечению частных компаний к поставкам необходимого Украине оборудования.

"Мы запускаем кампанию, чтобы привлечь частный сектор, самым большим вызовом является финансирование, а именно как найти надлежащее оборудование и убедиться, что его быстро могут доставить. [...] Я обращаюсь к компаниям за пределами Европы, которые производят соответствующее оборудование. Украине нужна срочная помощь. Нам надо просить эти компании приоритизировать свои отправки", – добавила она.