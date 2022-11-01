Санду заявила, что коррумпированные силы и спецслужбы РФ целенаправленно расшатывают Молдову

Санду отметила, что попытки российского вмешательства в политическую жизнь Молдовы не являются чем-то новым и за последними протестами пророссийских политических сил стоят также российские спецслужбы. Россия использует недовольство людей на фоне серьезного роста цен, чтобы создать проблемы правительству в Кишиневе.
"У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, которые наворовали в Молдове много денег, и спецслужбы России, пророссийские партии в Молдове – все имеют общую цель: дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию", – заявила Майя Санду.
28 октября американское издание The Washington Post опубликовало расследование, в котором утверждается, что ФСБ РФ потратила десятки миллионов долларов, чтобы с помощью пророссийских молдавских политиков переориентировать страну обратно на Москву.
В частности, пишет WP, антиправительственные акции протеста, которые проходили в Молдове в сентябре, организовывал лидер партии "Шор" Илан Шор, которого в Москве назвали "достойным долгосрочным партнером". По мнению расследователей, 35-летний Шор сейчас является "ведущей фигурой" в усилиях Кремля "по подрыву" власти в Молдове.
Демонстранты требовали отставки действующего руководства страны, досрочных выборов и соглашения с РФ о снижении цены на газ, сообщал молдавский ресурс NewsMaker. Это был крупнейший протест в Молдове с тех пор, как Санду была избрана президентом в 2020 году.
Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией.
23 июня Европейский совет согласился дать статус страны – кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдове, Грузии отказали.
Молдова особенно уязвима для российского давления из-за своей почти полной зависимости от российского газа, отмечает The Washington Post. Повышение цен на газ сильно ударило по ее населению в 2,5 млн человек, а счета за электроэнергию в настоящее время составляют более 60% от стоимости жизни среднего молдавского гражданина, пишет издание со ссылкой на официальные лица в Кишиневе.
Молдова страдает от дефицита электроэнергии, в том числе из-за невозможности покупать ее из Украины после массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Дефицит частично помогает компенсировать Румыния, писала "Украинская правда".