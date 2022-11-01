Санду заявила, что коррумпированные силы и спецслужбы РФ целенаправленно расшатывают Молдову

Санду отметила, что попытки российского вмешательства в политическую жизнь Молдовы не являются чем-то новым и за последними протестами пророссийских политических сил стоят также российские спецслужбы. Россия использует недовольство людей на фоне серьезного роста цен, чтобы создать проблемы правительству в Кишиневе.

"У нас есть доказательства, что коалиция коррумпированных групп, которые наворовали в Молдове много денег, и спецслужбы России, пророссийские партии в Молдове – все имеют общую цель: дестабилизировать Молдову. Они используют в свою пользу трудности, с которыми столкнулись граждане. Мы решительно настроены защищать демократию", – заявила Майя Санду.

28 октября американское издание The Washington Post опубликовало расследование, в котором утверждается, что ФСБ РФ потратила десятки миллионов долларов, чтобы с помощью пророссийских молдавских политиков переориентировать страну обратно на Москву.

В частности, пишет WP, антиправительственные акции протеста, которые проходили в Молдове в сентябре, организовывал лидер партии "Шор" Илан Шор, которого в Москве назвали "достойным долгосрочным партнером". По мнению расследователей, 35-летний Шор сейчас является "ведущей фигурой" в усилиях Кремля "по подрыву" власти в Молдове.

Демонстранты требовали отставки действующего руководства страны, досрочных выборов и соглашения с РФ о снижении цены на газ, сообщал молдавский ресурс NewsMaker. Это был крупнейший протест в Молдове с тех пор, как Санду была избрана президентом в 2020 году.