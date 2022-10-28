ГОРДОН
 
 
МИР

ФСБ России работает над изменением правительства Молдовы, хотят поменять курс на Москву – The Washington Post

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия Кремля по свержению власти в Кишиневе могут усилиться, пишет The Washington Post
Официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия Кремля по свержению власти в Кишиневе могут усилиться, пишет The Washington Post
Фото: EPA

Федеральная служба безопасности РФ направила десятки миллионов долларов, чтобы развить сеть молдавских политиков и переориентировать страну на Москву. Об этом говорится в расследовании The Washington Post, опубликованном 28 октября.

Акции протеста левых сил, которые состоялись в Молдове в конце сентября, организовал лидер партии "Шор" Илан Шор, которого в Москве назвали "достойным долгосрочным партнером" и предложили молдавскому региону, возглавляемому партией Шора, сделку по российскому газу, отметили расследователи. По их мнению, 35-летний Шор сейчас является "ведущей фигурой" в усилиях Кремля "по подрыву" власти в Молдове.

Фото: EPA
Фото: EPA

26 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нескольких российских и молдавских организаций и отдельных лиц, включая Шора, заявив, что он "координировал свои действия с представителями других олигархов для создания политических волнений в Молдове" и "получил поддержку России". Также, по разведанным, он работал с базирующимися в Москве структурами, чтобы "подорвать" заявку Молдовы на вступление в Европейский союз.

Как пишет The Washington Post, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы в конце сентября был передан близкому соратнику Шора. Кроме того, как показывают перехваченные сообщения, ФСБ направила группу российских политтехнологов для консультирования партии Шора, говорится в материале.

Официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия Кремля по свержению власти Молдовы могут только увеличиться, отмечается в статье, особенно если РФ понесет новые потери в Украине.

В то же время Шор отрицает, что когда-либо получал поддержку от Москвы, в том числе от спецслужб, пишет издание. Он заявил, что его партия "абсолютно независимая" и защищает только позицию молдавских граждан. Тем не менее обвиняет "прозападный уклон" молдавского правительства в приближение страны к тому, что он назвал "экономическим коллапсом".

Контекст:

Президент Молдовы Майя Санду подписала заявку на вступление Молдовы в ЕС 3 марта вслед за Украиной и Грузией.

23 июня Европейский совет согласился дать статус страны – кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдове, Грузии отказали.

В конце сентября – начале октября в Молдове прошла волна антиправительственных протестовТребованием протестующих было – отставка всего руководства страны и объявление досрочных парламентских выборов.

Молдова особенно уязвима для российского давления из-за своей почти полной зависимости от российского газа, отмечает The Washington Post. Повышение цен на газ сильно ударило по ее населению в 2,5 млн человек, а счета за электроэнергию в настоящее время составляют более 60% от стоимости жизни среднего молдавского гражданина, пишет издание со ссылкой на официальные лица в Кишиневе.

Теги: Молдова, протесты, Москва, Кишинев, Европейский союз, Евросоюз, Майя Санду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь и похоронят самих себя
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь и похоронят самих себя
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уже красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
"Так обнять главкома мечтала бы каждая женщина в Украине". Сичкарь рассказала о встрече с Залужным и показала селфи в обнимку c ним
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
Вера Брежнева, убравшая из псевдонима фамилию советского вождя, снова вернула ее
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Когда у тебя больной сосед, то ты должен быть готов к любым испытаниям". Футболист Бущан взял в руки оружие
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (605429)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (133786)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (92641)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (82726)
5
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (62340)
6
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (43788)
7
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (39175)
8
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео (31576)
 
 
 
 