ФСБ России работает над изменением правительства Молдовы, хотят поменять курс на Москву – The Washington Post

Официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия Кремля по свержению власти в Кишиневе могут усилиться, пишет The Washington Post Фото: EPA

Акции протеста левых сил, которые состоялись в Молдове в конце сентября, организовал лидер партии "Шор" Илан Шор, которого в Москве назвали "достойным долгосрочным партнером" и предложили молдавскому региону, возглавляемому партией Шора, сделку по российскому газу, отметили расследователи. По их мнению, 35-летний Шор сейчас является "ведущей фигурой" в усилиях Кремля "по подрыву" власти в Молдове.

Фото: EPA

26 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нескольких российских и молдавских организаций и отдельных лиц, включая Шора, заявив, что он "координировал свои действия с представителями других олигархов для создания политических волнений в Молдове" и "получил поддержку России". Также, по разведанным, он работал с базирующимися в Москве структурами, чтобы "подорвать" заявку Молдовы на вступление в Европейский союз.

Как пишет The Washington Post, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы в конце сентября был передан близкому соратнику Шора. Кроме того, как показывают перехваченные сообщения, ФСБ направила группу российских политтехнологов для консультирования партии Шора, говорится в материале.

Официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия Кремля по свержению власти Молдовы могут только увеличиться, отмечается в статье, особенно если РФ понесет новые потери в Украине.

В то же время Шор отрицает, что когда-либо получал поддержку от Москвы, в том числе от спецслужб, пишет издание. Он заявил, что его партия "абсолютно независимая" и защищает только позицию молдавских граждан. Тем не менее обвиняет "прозападный уклон" молдавского правительства в приближение страны к тому, что он назвал "экономическим коллапсом".