Из-за обстрелов оккупантов полностью обесточена Запорожская АЭС – "Энергоатом"

"Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23.04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, в работе оставлены девять дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние.

"Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени", – подытожили в компании.