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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов оккупантов полностью обесточена Запорожская АЭС – "Энергоатом"

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ЗАЭС снова отключена от энергосистемы
ЗАЭС снова отключена от энергосистемы
Фото: EPA

В результате вражеских обстрелов вечером 2 ноября была обесточена захваченная оккупантами Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщила утром 3 ноября в Telegram пресс-служба "Энергоатома".

"Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23.04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов", – сказано в сообщении. 

Отмечается, что сейчас схема питания собственных нужд ЗАЭС оптимизирована, в работе оставлены девять дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6 переводятся в холодное состояние.

"Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени", – подытожили в компании. 

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: электричество, атомная энергетика, электроснабжение, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, обстрелы, война России против Украины, электростанция, энергосистема, ЗАЭС
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