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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стоимость разрушений на Запорожской АЭС уже превышает 28 млрд грн – "Энергоатом"

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Точные потери будут определены после деоккупации "Энергоатом"
Точные потери будут определены после деоккупации – "Энергоатом"
Фото: Енергоатом / Telegram

Общая стоимость повреждений на Запорожской АЭС и других объектах НАЭК "Энергоатом" в Энергодаре (Запорожская область) превышает 28 млрд грн. Об этом государственное предприятие 2 ноября сообщило в Telegram.

Специалисты НАЭК провели предварительный анализ последствий оккупации ЗАЭС и других обособленных подразделений компании. Стоимость активов, которые были уничтожены и повреждены, по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, говорится в сообщении.

"Окончательный размер потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС Россией, будет определен после деоккупации станции, полной проверки и инвентаризации всего имущества", – отметили в "Энергоатоме".

Там рассчитывают, что после завершения войны к ответственности за ущерб ЗАЭС будет привлечена государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которая вместе с военными РФ принимает непосредственное участие в преступлениях и актах ядерного терроризма.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: оккупация, Запорожская область, Энергоатом, Росатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, ущерб, российские оккупанты
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