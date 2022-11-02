Стоимость разрушений на Запорожской АЭС уже превышает 28 млрд грн – "Энергоатом"

Специалисты НАЭК провели предварительный анализ последствий оккупации ЗАЭС и других обособленных подразделений компании. Стоимость активов, которые были уничтожены и повреждены, по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, говорится в сообщении.

"Окончательный размер потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС Россией, будет определен после деоккупации станции, полной проверки и инвентаризации всего имущества", – отметили в "Энергоатоме".

Там рассчитывают, что после завершения войны к ответственности за ущерб ЗАЭС будет привлечена государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", которая вместе с военными РФ принимает непосредственное участие в преступлениях и актах ядерного терроризма.