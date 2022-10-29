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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МАГАТЭ "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Гросси прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС
Гросси прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС
Фото: EPA

Создание зоны безопасности для Запорожской АЭС идет слишком медленно, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси. Об этом он сказал 28 октября на мероприятии Фонда Карнеги в Вашингтоне, сообщил CNN.

Гросси сказал, что он "крайне разочарован" темпами согласования зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Для меня создание зоны безопасности вокруг атомной электростанции – самое очевидное, что может быть. Как вообще можно обстреливать атомную электростанцию, ради всего святого?" – возмутился глава МАГАТЭ.

Он также высказал "серьезную обеспокоенность" тем, что Россия 17 октября задержала двух сотрудников ЗАЭС.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Глава МАГАТЭ во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, что прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

Теги: атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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