ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Киев запасется тепловыми пушками. Кличко рассказал, как будут обогревать людей в случае чрезвычайных ситуаций

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кличко: Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина
Виталий Кличко: Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина
Фото: Віталій Кличко / Facebook

На случай отсутствия в домах Киева электричества и отопления из-за российских обстрелов городские власти столицы готовятся обеспечивать жителей теплом разными способами, в том числе с помощью тепловых пушек. Об этом сообщил в интервью НВ киевский городской голова Виталий Кличко.

"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением [количества] теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы", – заявил Кличко.

Он также рассказал, где планируется размещать теплопункты.

"В преимущественном большинстве могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно", – подчеркнул мэр Киева.

Контекст:

Тепловыми пушками называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора. Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств.

Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявлял, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает гнев людей.

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 55 ракет, по данным Генштаба ВСУ, 45 из них были сбиты.

Вечером 31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.

1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Теги: Киев, Виталий Кличко, отопление, электричество, отопительный сезон, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, теплоснабжение, топливо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Плохая девочка". 64-летняя Мадонна сделала селфи, прикрыв грудь волосами
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (118119)
2
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (117409)
3
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (91273)
4
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (81970)
5
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (77018)
6
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (52196)
7
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (40739)
8
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (37922)
 
 
 
 