Киев запасется тепловыми пушками. Кличко рассказал, как будут обогревать людей в случае чрезвычайных ситуаций

Виталий Кличко: Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением [количества] теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы", – заявил Кличко.

Он также рассказал, где планируется размещать теплопункты.

"В преимущественном большинстве могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно", – подчеркнул мэр Киева.