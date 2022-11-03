Киев запасется тепловыми пушками. Кличко рассказал, как будут обогревать людей в случае чрезвычайных ситуаций

"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением [количества] теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы", – заявил Кличко.
Он также рассказал, где планируется размещать теплопункты.
"В преимущественном большинстве могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно", – подчеркнул мэр Киева.
Тепловыми пушками называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора. Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств.
Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявлял, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает гнев людей.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 55 ракет, по данным Генштаба ВСУ, 45 из них были сбиты.
Вечером 31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.
1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.
В октябре РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.