В Киеве зимой готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей – Кличко

По словам мэра, из-за ракетных атак России на объекты критической инфраструктуры в Киеве рассматривают разные сценарии развития событий.

"Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей", – отметил он.

Кличко заявил, что в пунктах можно будет согреться, выпить чай, подзарядить телефоны, а также получить необходимую помощь.