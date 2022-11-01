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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве зимой готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей – Кличко

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Мэр Киева отметил, что из-за ракетных атак России в городе рассматривают разные сценарии развития событий
Мэр Киева отметил, что из-за ракетных атак России в городе рассматривают разные сценарии развития событий
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой готовы развернуть около 1000 пунктов обогрева жителей города. Об этом в Telegram 1 ноября написал мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, из-за ракетных атак России на объекты критической инфраструктуры в Киеве рассматривают разные сценарии развития событий.

"Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей", – отметил он.

Кличко заявил, что в пунктах можно будет согреться, выпить чай, подзарядить телефоны, а также получить необходимую помощь.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Вечером 31 октября Виталий Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.

1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, война, помощь, электроэнергия, война России против Украины, ракета, инфраструктура, теплоснабжение, мэр
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