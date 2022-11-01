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В Киеве восстановлено водоснабжение и электричество, но ограничения по-прежнему действуют — Кличко

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31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города без воды
31 октября  Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды
Фото: ЕРА

В Киеве полностью восстановлено водоснабжение и электричество. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил 1 ноября в Telegram.

По его словам, повреждения после атаки оккупантов на объекты энергетики 31 октября ликвидированы, но дефицит в системе все равно остался.

"Отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный",  – написал он.

Глава столичной администрации поблагодарил специалистов "Киевводоканала" и ДТЭК, которые почти сутки работали над устранением проблем.

Контекст:

Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.

Вечером 31 октября  Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: Киев, водоснабжение, ДТЭК, Киевводоканал, война России против Украины, энергосистема
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