В Киеве восстановлено водоснабжение и электричество, но ограничения по-прежнему действуют — Кличко

По его словам, повреждения после атаки оккупантов на объекты энергетики 31 октября ликвидированы, но дефицит в системе все равно остался.
"Отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный", – написал он.
Глава столичной администрации поблагодарил специалистов "Киевводоканала" и ДТЭК, которые почти сутки работали над устранением проблем.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили более 50 ракет, по данным Воздушных сил Украины, 44 из них были сбиты.
Вечером 31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.