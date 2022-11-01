В Киеве восстановлено водоснабжение и электричество, но ограничения по-прежнему действуют — Кличко

31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды Фото: ЕРА

По его словам, повреждения после атаки оккупантов на объекты энергетики 31 октября ликвидированы, но дефицит в системе все равно остался.

"Отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме после варварских атак агрессора – значительный", – написал он.

Глава столичной администрации поблагодарил специалистов "Киевводоканала" и ДТЭК, которые почти сутки работали над устранением проблем.