Оператор газотранспортной системы Украины заявил о готовности к отопительному сезону

"Компания выполнила необходимые организационно-технические мероприятия, газотранспортная система готова к работе в осенне-зимний период 2022/2023. Соответствующие паспорта готовности выданы всем линейно-производственным управлениям магистральных газопроводов и оперативно-ремонтному управлению", – говорится в сообщении.
Плановая подготовка к зиме в этом году проводилась с учетом географии боевых действий и необходимости восстановления поврежденной агрессором критической инфраструктуры.
В компании отметили, что за последние пять месяцев отремонтировали и частично реконструировали 55 газораспределительных станций, провели капитальный ремонт около 7 км линейной части трубопроводов, отремонтировали 7,5 км тепловых сетей и множество других необходимых для отопительного сезона объектов. Также в ОГТСУ запаслись химическими реагентами и горюче-смазочными материалами, сформировали аварийный запас труб и запчастей, подготовили производственные здания и пожарные депо.
В ОГТСУ добавили, что сотрудники Харьковского, Запорожского, Краматорского и Николаевского управлений магистральных газопроводов делают все возможное, чтобы возобновить газоснабжение потребителям на деоккупированных территориях.
"Подготовка к отопительному сезону этого года – особый вызов для всех энергетических компаний. Мы осознаем коварство врага и сделаем все возможное, чтобы пройти сложные испытания этой зимой", – заявил главный инженер ОГТСУ Юрий Зябченко.
Премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным в истории Украины. Он призвал украинцев экономить зимой энергоресурсы и своевременно оплачивать услуги. 12 октября он сообщил о снижении температурного минимума в украинских квартирах до 16 ºC.
Неприфронтовые общины Украины готовы к отопительному сезону почти на 100%, сообщил Шмыгаль 18 октября.
В Минрегионе проинформировали, что в большинстве областей Украины отопительный сезон начнется в конце октября. В Киеве отопительный сезон начали с 20 октября.
В Донецкой области отопление зимой будет только в части свободных от оккупантов общин. В некоторых тепло будет подаваться только в социальные учреждения, а в 10 восстановить отопление пока невозможно, заявили власти.