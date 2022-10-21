Оператор газотранспортной системы Украины заявил о готовности к отопительному сезону

В ОГТСУ рассказали о подготовке к отопительному сезону Фото: tsoua.com

"Компания выполнила необходимые организационно-технические мероприятия, газотранспортная система готова к работе в осенне-зимний период 2022/2023. Соответствующие паспорта готовности выданы всем линейно-производственным управлениям магистральных газопроводов и оперативно-ремонтному управлению", – говорится в сообщении.

Плановая подготовка к зиме в этом году проводилась с учетом географии боевых действий и необходимости восстановления поврежденной агрессором критической инфраструктуры.

В компании отметили, что за последние пять месяцев отремонтировали и частично реконструировали 55 газораспределительных станций, провели капитальный ремонт около 7 км линейной части трубопроводов, отремонтировали 7,5 км тепловых сетей и множество других необходимых для отопительного сезона объектов. Также в ОГТСУ запаслись химическими реагентами и горюче-смазочными материалами, сформировали аварийный запас труб и запчастей, подготовили производственные здания и пожарные депо.

В ОГТСУ добавили, что сотрудники Харьковского, Запорожского, Краматорского и Николаевского управлений магистральных газопроводов делают все возможное, чтобы возобновить газоснабжение потребителям на деоккупированных территориях.

"Подготовка к отопительному сезону этого года – особый вызов для всех энергетических компаний. Мы осознаем коварство врага и сделаем все возможное, чтобы пройти сложные испытания этой зимой", – заявил главный инженер ОГТСУ Юрий Зябченко.