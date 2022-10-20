"Вероятность длительных морозов низкая". Укргидрометцентр опубликовал возможный сценарий погоды на предстоящую зиму

В гидрометцентре отметили, что современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (один-три месяца и более).
"Вместе с тем благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет, и созданию соответствующих баз данных, у украинских метеорологов есть возможность анализа таких больших массивов информации и определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине. Именно такой подход позволяет оценить вероятность различных сценариев развития погодных условий, давать рекомендации по ожидаемому температурному режиму в разные сезоны года и учитывать эти рекомендации при принятии управленческих решений", – говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, результаты анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет свидетельствуют о следующем:
"На основе вышеприведенного анализа можно сделать следующие выводы о предстоящей зиме 2022/2023 годов: средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 ºC выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов; вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25... -30 ºC в Украине очень низкая; в большей степени вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 ºC, на северо-востоке страны до -26 ºC; перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обосновано и подтверждается метеорологическими расчетами", – заявили в гидрометцентре.