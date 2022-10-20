"Вероятность длительных морозов низкая". Укргидрометцентр опубликовал возможный сценарий погоды на предстоящую зиму

В гидрометцентре отметили, что современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (один-три месяца и более).

"Вместе с тем благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет, и созданию соответствующих баз данных, у украинских метеорологов есть возможность анализа таких больших массивов информации и определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине. Именно такой подход позволяет оценить вероятность различных сценариев развития погодных условий, давать рекомендации по ожидаемому температурному режиму в разные сезоны года и учитывать эти рекомендации при принятии управленческих решений", – говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, результаты анализа температурных показателей в Украине за последние 30 лет свидетельствуют о следующем:

переход средней суточной температуры на уровень ниже +8 ºC (начало отопительного периода) даже в северных регионах Украины происходит в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;

средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2-2,5 ºC;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже 0 ºC;

сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в два раза;

каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов по высоким температурам за весь период метеорологических наблюдений;

переход средней суточной температуры весной на уровень выше +8 ºC (окончание отопительного периода) происходит в первой декаде апреля и раньше.

"На основе вышеприведенного анализа можно сделать следующие выводы о предстоящей зиме 2022/2023 годов: средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 ºC выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 годов; вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25... -30 ºC в Украине очень низкая; в большей степени вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15...-20 ºC, на северо-востоке страны до -26 ºC; перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обосновано и подтверждается метеорологическими расчетами", – заявили в гидрометцентре.