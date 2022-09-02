Летом 2022 года в Киеве зафиксировано восемь температурных рекордов

В Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов в течение лета Фото: pixabay.com

По данным наблюдений, средняя температура воздуха этим летом в столице составила +21,6 ºС, что на 1,2 ºС превысило климатическую норму.

Это лето заняло пятое место среди самых теплых в столице с 1881 года.

Холоднее всего этим летом было 18 июля, когда температура утром опустилась до +11,5 °С, рекордно жарким – 29 июня, когда температура после полудня поднялась до +34,4 °С.

Всего за лето установлено восемь температурных рекордов, четыре из которых – в июне.

В течение лета в Киеве выпало 142 мм осадков, что равно 72% климатической нормы. По этому показателю оно вошло в двадцатку самых сухих в Киеве с 1891 года.