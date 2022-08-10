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На Южную Корею обрушились самые сильные за 80 лет ливни, столицу страны затопило. Фоторепортаж

Сегодня 16.37
8 августа на Сеул и прилегающие регионы обрушились сильные ливни. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, по состоянию на утро 10 августа подтверждена гибель девяти человек, еще семеро пропали без вести. По данным Корейского метеорологического управления, в столице Южной Кореи с понедельника по среду выпало 525 мм осадков, в некоторых районах Сеула выпадало до 140 мм осадков в час – это наибольший показатель с 1942 года. В результате стихийного бедствия повреждено или затоплено более 2,6 тыс. домов и зданий, также были затоплены станции метро, участки железной дороги и другие объекты инфраструктуры.
Теги: стихийные бедствия, погода, Южная Корея, Сеул, ливни, дожди
 

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