На Южную Корею обрушились самые сильные за 80 лет ливни, столицу страны затопило. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
8 августа на Сеул и прилегающие регионы обрушились сильные ливни. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap
, по состоянию на утро 10 августа подтверждена гибель девяти человек, еще семеро пропали без вести. По данным Корейского метеорологического управления, в столице Южной Кореи с понедельника по среду выпало 525 мм осадков, в некоторых районах Сеула выпадало до 140 мм осадков в час – это наибольший показатель с 1942 года. В результате стихийного бедствия повреждено или затоплено более 2,6 тыс. домов и зданий, также были затоплены станции метро, участки железной дороги и другие объекты инфраструктуры.