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На юго-западе Японии бушует наводнение. Фоторепортаж

Сегодня 17.34
Власти префектуры Кумамото в юго-западной части Японии подтвердили гибель 18 человек в результате наводнения, еще 16 человек также, по всей видимости, мертвы, но добраться к их телам пока невозможно. Об этом 5 июля сообщило агентство Kyodo News. Многочисленные оползни разрушили дороги и здания. Река Кума вышла из берегов и отрезала от цивилизации более 2000 домов. Согласно подсчетам властей, понадобится временно переселить более чем 200 тыс. жителей пострадавших регионов. Проливные дожди продлятся до 7 июля, предупредило Японское метеорологическое агентство.
Теги: Япония, наводнение, дожди, пострадавшие
 

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Сегодня на запад Японии обрушился тайфун "Кроса", который принес сильные ветры и проливные дожди. Видео приближения стихии обнародовало издание KyodoNews в своем YouTube. Власти предупредили жителей об угрозе оползней и наводнений, а также рекомендовали эвакуироваться из опасных районов. Ожидалось, что порывы ветра в пик тайфуна составят до 144 км в час. По данным издания, 16 человек пострадали, более 7 тыс. уже покинули свои дома. Метеорологическое агентство Японии прогнозирует проливные дожди. Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями заявило, что утром спасли группу из 18 человек, включая детей, которые оказались у реки в префектуре Оита. Они не могли выбраться самостоятельно из-за стремительного разлива реки.
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