На юго-западе Японии бушует наводнение. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Власти префектуры Кумамото в юго-западной части Японии подтвердили гибель 18 человек в результате наводнения, еще 16 человек также, по всей видимости, мертвы, но добраться к их телам пока невозможно.
Об этом 5 июля сообщило агентство Kyodo News
. Многочисленные оползни разрушили дороги и здания. Река Кума вышла из берегов
и отрезала от цивилизации более 2000 домов. Согласно подсчетам властей, понадобится временно переселить более чем 200 тыс. жителей пострадавших регионов. Проливные дожди продлятся до 7 июля, предупредило Японское метеорологическое агентство.