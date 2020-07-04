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16 человек стали жертвами наводнения в Японии

Проливные дожди привели к затоплению ряда населенных пунктов в юго-западных районах Японии.

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В Японии произошло катастрофическое наводнение
В Японии произошло катастрофическое наводнение
Фото: ЕРА

В результате наводнения в префектуре Кумамото на юго-западе Японии погибло как минимум 16 человек, сообщает Kyodo News.

К вечеру 4 июля найдено тело утонувшей женщины. Известно о гибели еще 15 человек, 14 из которых – постояльцы затопленного дома престарелых в поселке Кума.

Девять человек пропали без вести.

871 житель пострадавших районов эвакуирован. Власти подсчитали, что временное переселение понадобится не менее 200 тыс. человек, если проливные дожди продолжатся.

Вода и селевые потоки смывали автомобили, а сотни людей ждали спасения на крышах домов, информирует агентство. В городе Хитоеси разрушено около 20 метров дамбы, река Кума вышла из берегов.

В двух префектурах прекращено движение скоростных поездов синкансэн, появляются сообщения о перебоях с электричеством, интернетом и телефонной связью.

Премьер-министр Синдзо Абэ распорядился направить для оказания помощи жителям 10 тыс. военнослужащих сил самообороны.

Теги: Япония, наводнение, эвакуация, Синдзо Абэ, жертвы
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