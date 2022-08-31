"Суши нет, это все большой океан". В Пакистане – сильнейшее наводнение за последние десятилетия. Фоторепортаж
Пакистан страдает от самого сильного наводнения за последние десятилетия, сообщила
Организация Объединенных Наций. Проливные дожди в стране идут с середины июня. По состоянию на конец августа количество осадков в 2,9 раза превышало средний показатель за 30 лет. В результате стихии пострадало около 33 млн человек (население страны – около 220 млн). Телеканал PTC News
со ссылкой на данные пакистанских властей сообщил, что жертвами наводнения стали 1136 человек, 1634 получили травмы. Свои дома вынуждены были покинуть около 500 тыс. пакистанцев. Стихия разрушила или повредила почти 1 млн домов, 3500 км дорог и 150 мостов. По предварительной оценке, пропало 700 тыс. голов скота. Министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман сообщила AFP
, что под водой оказалась треть страны. Она назвала ситуацию в стране "кризисом невообразимых масштабов" и добавила, что "это все один большой океан, суши здесь нет". Премьер Пакистана Шахбаз Шариф призвал международное сообщество помочь стране. "Международное сообщество, особенно развитые страны, не должно оставлять развивающиеся страны, такие как Пакистан, на милость изменения климата. Сегодня мы, а завтра это может быть кто-то другой", – написал
он в Twitter 30 августа. ООН запросила у доноров $160 млн для помощи Пакистану.