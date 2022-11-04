Зеленский: Вытерпеть российский энерготеррор – одна из основных наших национальных задач

Зеленский: Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врагов Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что вечером 3 ноября от электричества временно были отключены около 4,5 млн потребителей.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врагов. Они не могут победить Украину на поле боя и потому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это у России не получится", – сказал Зеленский.

Он призвал местные власти следить, чтобы не было ненужного использования электричества.

"Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, рекламы и прочего подобного освещения", – заявил президент.

Также он призвал энергокомпании разъяснять людям, когда и почему отключают ту или иную улицу или район.

"Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди вправе знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями. Если кто-то без света по восемь или 10 часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемые и вполне понятные потребителям", – сказал Зеленский.