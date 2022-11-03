Кличко: Атаки на украинскую энергетику показали настоящее лицо этой войны – это геноцид

"Целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны. Это геноцид, это не спецоперация. Это не война против военных. Это война против народа", – заявил Кличко.
Он не советует киевлянам покидать страну зимой, потому что именно на этом будет спекулировать президент РФ Владимир Путин, отмечает N-TV.
"Мой совет всем: будем бороться – обязательно. У нас достаточно запасов еды, воды, медикаментов. Мы надеемся на хороший сценарий, но мы должны считаться и с плохим сценарием", – отметил Кличко.
В случае чрезвычайных ситуаций город готовится развернуть более тысячи пунктов обогрева. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь. Также городские власти Киева уже закупили дополнительные электрогенераторы и заказали тепловые пушки.
РФ ракетами и дронами массированно обстреливает территорию Украины, в результате чего повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.
В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten Кличко заявлял, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает гнев людей.
Утром 31 октября российские войска в очередной раз массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. Всего россияне запустили 55 ракет, по данным Генштаба ВСУ, 45 из них были сбиты.
Вечером 31 октября Кличко сообщал, что в Киеве без электричества после российских обстрелов остаются 270 тыс. квартир, а 40% потребителей города – без воды. Утром из-за повреждения энергообъекта возле Киева 80% потребителей столицы были без водоснабжения, 350 тыс. квартир Киева – без электричества.
1 ноября в столице полностью восстановили водоснабжение и электричество, но дефицит в системе остается и отключения продолжают применять, сообщил Кличко.