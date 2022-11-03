Кличко: Атаки на украинскую энергетику показали настоящее лицо этой войны – это геноцид

Виталий Кличко: Будем бороться – обязательно. У нас достаточно запасов еды, воды, медикаментов Фото: EPA

"Целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны. Это геноцид, это не спецоперация. Это не война против военных. Это война против народа", – заявил Кличко.

Он не советует киевлянам покидать страну зимой, потому что именно на этом будет спекулировать президент РФ Владимир Путин, отмечает N-TV.

"Мой совет всем: будем бороться – обязательно. У нас достаточно запасов еды, воды, медикаментов. Мы надеемся на хороший сценарий, но мы должны считаться и с плохим сценарием", – отметил Кличко.

В случае чрезвычайных ситуаций город готовится развернуть более тысячи пунктов обогрева. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь. Также городские власти Киева уже закупили дополнительные электрогенераторы и заказали тепловые пушки.