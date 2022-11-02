Украинские военные усиливают оборону Киева – Сухопутные войска

Под Киевом обустраивают линию обороны с использованием долговременных огневых сооружений разного типа Фото: Сухопутні війська ЗС України / Land forces of Ukraine / Telegram

В частности, ВСУ усовершенствуют систему инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг столицы.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале – апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", – рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме этого, по его словам, ВСУ наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа.

"Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", – указал Павлюк.

Таким образом, подытожили в ВСУ, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций, работа над которой не прекращается.