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Украинские военные усиливают оборону Киева – Сухопутные войска

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Под Киевом обустраивают линию обороны с использованием долговременных огневых сооружений разного типа
Под Киевом обустраивают линию обороны с использованием долговременных огневых сооружений разного типа
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Land forces of Ukraine / Telegram

Вооруженные силы Украины наращивают оборонительные рубежи Киева, создавая эшелонированную защиту столицы. Об этом сообщила 2 ноября в Telegram пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В частности, ВСУ усовершенствуют систему инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг столицы.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале – апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", – рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме этого, по его словам, ВСУ наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа.

"Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", – указал Павлюк.

Таким образом, подытожили в ВСУ, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций, работа над которой не прекращается.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

24 октября глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев. Он отметил, что для этого потребуется "где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет".

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович также допускает переброску войск оккупантов из-под Херсона на другие направления и новое наступление российских захватчиков на Киев.

Теги: Киев, оккупация, Киевская область, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сухопутные войска Украины, Александр Павлюк, российские оккупанты, деоккупация
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