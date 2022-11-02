ДТЭК предупреждает об экстренных отключениях в Киевской области

"Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.
С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.
27 октября "Укрэнерго" дал команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях после ночной атаки оккупантов дронами по большому объекту энергетической инфраструктуры Украины.
Утром 31 октября российские войска массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу. В Генштабе ВСУ информировали, что украинские защитники сбили 45 из 55 крылатых ракет, выпущенных РФ по объектам инфраструктуры.
Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.