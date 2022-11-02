ДТЭК предупреждает об экстренных отключениях в Киевской области

В Киевской области начнут выключать свет не по графику Фото: EPA

"Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.