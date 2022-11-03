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Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит энергетикам закупать оборудование для ремонта энергосистемы – нардеп

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Алексей Кучеренко: При всем героизме невозможно заменить разбитый трансформатор, если у тебя нет целого трансформатора
Алексей Кучеренко: При всем героизме невозможно заменить разбитый трансформатор, если у тебя нет целого трансформатора
Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит энергетикам покупать новое оборудование, необходимое для ликвидации последствий террористических обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что новые трансформаторы и переключатели стоят десятки миллионов долларов и у энергетических компаний нет денег на их закупку.

"Очевидно, что пора уже вытаскивать голову из песка и что-то делать. Единственное адекватное решение в этой ситуации – это привести в соответствие многострадальные price cap. Это понимают все, но все боятся сказать вслух", – подчеркнул Кучеренко.

По словам политика, 19 октября, накануне очередной атаки России по энергетической инфраструктуре, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна была пересмотреть ценовые ограничения, но по неизвестным причинам решение не было принято. Кучеренко добавил, что сейчас у энергетических компаний заканчиваются резервы оборудования и они ищут возможности докупить отсутствующее оборудование в Восточной Европе.

"Пока мы вытягиваем на героизме энергетиков и спасателей, но при всем героизме невозможно заменить разбитый трансформатор, если у тебя нет целого трансформатора. А бюджетные возможности провести замену трансформатора или любого другого оборудования не предусмотрены", – подытожил нардеп.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid02Sk433gnNbYoprPNomJv5LQWJjZ2q8HJueJDc2yLbBCTvCNrN8UUzmKxEYAQkR3gkl

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Международная торговая палата призвала НКРЭКУ ослабить ценовые ограничения. По информации экспертов ICC, масштаб разрушений требует от регулятора срочной реакции.

Теги: энергетика, электроэнергия, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, обстрелы, госрегулирование, разрушения, энергосистема
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