Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит энергетикам закупать оборудование для ремонта энергосистемы – нардеп

Алексей Кучеренко: При всем героизме невозможно заменить разбитый трансформатор, если у тебя нет целого трансформатора Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Он отметил, что новые трансформаторы и переключатели стоят десятки миллионов долларов и у энергетических компаний нет денег на их закупку.

"Очевидно, что пора уже вытаскивать голову из песка и что-то делать. Единственное адекватное решение в этой ситуации – это привести в соответствие многострадальные price cap. Это понимают все, но все боятся сказать вслух", – подчеркнул Кучеренко.

По словам политика, 19 октября, накануне очередной атаки России по энергетической инфраструктуре, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна была пересмотреть ценовые ограничения, но по неизвестным причинам решение не было принято. Кучеренко добавил, что сейчас у энергетических компаний заканчиваются резервы оборудования и они ищут возможности докупить отсутствующее оборудование в Восточной Европе.

"Пока мы вытягиваем на героизме энергетиков и спасателей, но при всем героизме невозможно заменить разбитый трансформатор, если у тебя нет целого трансформатора. А бюджетные возможности провести замену трансформатора или любого другого оборудования не предусмотрены", – подытожил нардеп.