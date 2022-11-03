Ослабление ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит энергетикам закупать оборудование для ремонта энергосистемы – нардеп

Он отметил, что новые трансформаторы и переключатели стоят десятки миллионов долларов и у энергетических компаний нет денег на их закупку.
"Очевидно, что пора уже вытаскивать голову из песка и что-то делать. Единственное адекватное решение в этой ситуации – это привести в соответствие многострадальные price cap. Это понимают все, но все боятся сказать вслух", – подчеркнул Кучеренко.
По словам политика, 19 октября, накануне очередной атаки России по энергетической инфраструктуре, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна была пересмотреть ценовые ограничения, но по неизвестным причинам решение не было принято. Кучеренко добавил, что сейчас у энергетических компаний заканчиваются резервы оборудования и они ищут возможности докупить отсутствующее оборудование в Восточной Европе.
"Пока мы вытягиваем на героизме энергетиков и спасателей, но при всем героизме невозможно заменить разбитый трансформатор, если у тебя нет целого трансформатора. А бюджетные возможности провести замену трансформатора или любого другого оборудования не предусмотрены", – подытожил нардеп.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.
Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение price cap состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.
Международная торговая палата призвала НКРЭКУ ослабить ценовые ограничения. По информации экспертов ICC, масштаб разрушений требует от регулятора срочной реакции.