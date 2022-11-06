"Киборг" Костенко: Первая победа у нас должна быть военная, а вторая – экономическая. Моя мечта – чтобы Украина как минимум стала региональным лидером

"Их несколько. Ближайшая – все-таки освободить, во-первых, свое родное село, правобережье (Костенко родился в Херсонской области. – "ГОРДОН"), и потом дальше идти, освобождать всю Украину. После победы? Что мы назовем победой? Что мы выбили россиян? Я считаю, что это будет промежуточная победа, потому что война еще не закончится", – сказал "киборг".
По его словам, у Украины "будет очень много вызовов" в связи с разрушением оккупантами украинской инфраструктуры, экономики Украины, и "это будет другая война, в которой снова придется биться", и поэтому, как он считает, украинцам следует быть готовиться к "длинному пути, который еще больше закалит украинцев".
"Поэтому первая победа у нас должна быть военная, а вторая победа у нас должна быть экономическая. Когда эти две победы произойдут, [...] Украина должна стать как минимум региональным лидером, [...] когда Украина наконец займет свое достойное место в европейской семье и в мире", – объяснил Костенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Костенко родился в 1983 году. Окончил Одесский институт Сухопутных войск (специальность – боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск).
В 2005–2008 годах служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Николаеве, был командиром взвода, потом – заместителем командира роты. Затем перевелся в СБУ, служил в Центре специальных операций "А" ("Альфа"). Был заместителем начальника отдела "Альфа" управления СБУ в Николаевской области.
В 2014–2019 годах принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, в том числе в боях за донецкий аэропорт (защитников аэропорта прозвали "киборгами").
В 2019 году был избран народным депутатом от партии "Голос". Является секретарем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Костенко совмещает работу нардепа с защитой Украины от оккупантов на южном фронте.