"Киборг" Костенко: Первая победа у нас должна быть военная, а вторая – экономическая. Моя мечта – чтобы Украина как минимум стала региональным лидером

После военной победы у Украины будет много других вызовов, считает Костенко Фото: Роман Костенко / Facebook

"Их несколько. Ближайшая – все-таки освободить, во-первых, свое родное село, правобережье (Костенко родился в Херсонской области. – "ГОРДОН"), и потом дальше идти, освобождать всю Украину. После победы? Что мы назовем победой? Что мы выбили россиян? Я считаю, что это будет промежуточная победа, потому что война еще не закончится", – сказал "киборг".

По его словам, у Украины "будет очень много вызовов" в связи с разрушением оккупантами украинской инфраструктуры, экономики Украины, и "это будет другая война, в которой снова придется биться", и поэтому, как он считает, украинцам следует быть готовиться к "длинному пути, который еще больше закалит украинцев".

"Поэтому первая победа у нас должна быть военная, а вторая победа у нас должна быть экономическая. Когда эти две победы произойдут, [...] Украина должна стать как минимум региональным лидером, [...] когда Украина наконец займет свое достойное место в европейской семье и в мире", – объяснил Костенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube