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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Ким с генералом Марченко так организовали ПВО Николаева, что дроны Shahed уже боятся и облетают его

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Ким (справа) вместе с генералом Марченко (по центру) на своем уровне организовали ПВО, отметил Костенко (слева)
Ким (справа) вместе с генералом Марченко (по центру) на своем уровне организовали ПВО, отметил Костенко (слева)
Фото: Роман Костенко / Facebook (архив)

Для защиты гражданской инфраструктуры Украины от атак российских оккупантов должна быть комплексная работа на всех уровнях.

Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил полковник СБУ в запасе, "киборг", народный депутат от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко (позывной Гром).

"Я могу сказать по югу, например по Николаеву. Глава военной администрации Виталий Ким вместе с [генералом] Дмитрием Марченко… на своем уровне организовали противовоздушную оборону так, что [иранские дроны-камикадзе, которые применяет Россия] Shahed-136 уже боятся и облетают Николаев. Не все, но достаточно плодотворно они здесь сбивают, – сказал Костенко. – Но это был комплекс мер – от средств РЭБ к пулеметному огню, к организации гражданского населения".

По мнению нардепа, на первом этапе "это тоже должно быть сделано по всей Украине".

"В каждом городе на уровне глав администраций, на уровне таких генералов, как Марченко, на местах должно быть", – считает Костенко.

В ночь на 5 ноября украинские военные уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 над территорией Николаевской области, сообщило в Facebook оперативное командование "Юг" ВСУ.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

5 ноября в МИД Ирана признали, что Тегеран передавал России беспилотники, но якобы "ограниченное количество" и до вторжения РФ в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Николаев, ПВО, Николаевская область, беспилотники, Алеся Бацман, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, интервью, Николаевская ОГА, инфраструктура, Дмитрий Марченко, Роман Костенко, Виталий Ким, нардеп, дрон-камикадзе
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