"Киборг" Костенко: Ким с генералом Марченко так организовали ПВО Николаева, что дроны Shahed уже боятся и облетают его

Ким (справа) вместе с генералом Марченко (по центру) на своем уровне организовали ПВО, отметил Костенко (слева) Фото: Роман Костенко / Facebook (архив)

Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил полковник СБУ в запасе, "киборг", народный депутат от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко (позывной Гром).

"Я могу сказать по югу, например по Николаеву. Глава военной администрации Виталий Ким вместе с [генералом] Дмитрием Марченко… на своем уровне организовали противовоздушную оборону так, что [иранские дроны-камикадзе, которые применяет Россия] Shahed-136 уже боятся и облетают Николаев. Не все, но достаточно плодотворно они здесь сбивают, – сказал Костенко. – Но это был комплекс мер – от средств РЭБ к пулеметному огню, к организации гражданского населения".

По мнению нардепа, на первом этапе "это тоже должно быть сделано по всей Украине".

"В каждом городе на уровне глав администраций, на уровне таких генералов, как Марченко, на местах должно быть", – считает Костенко.

В ночь на 5 ноября украинские военные уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136 над территорией Николаевской области, сообщило в Facebook оперативное командование "Юг" ВСУ.

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