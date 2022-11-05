Иран подтвердил, что передавал России беспилотники. Но "ограниченное количество" и до вторжения РФ в Украину

По его словам, Тегеран передал Москве "ограниченное количество беспилотников". Он настаивает на том, что это произошло "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Агентство отмечает, что глава МИД отказался подтвердить использование Россией иранских дронов для атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в Украине. Он заявил, что "Иран по-прежнему является сторонником прекращения конфликта".
Если Украина предоставит документальные подтверждение использования иранского оружия, Иран "не останется к этому равнодушным", сказал журналистам Амир-Абдуллахиан.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.
Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.