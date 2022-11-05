Иран подтвердил, что передавал России беспилотники. Но "ограниченное количество" и до вторжения РФ в Украину

По его словам, Тегеран передал Москве "ограниченное количество беспилотников". Он настаивает на том, что это произошло "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Агентство отмечает, что глава МИД отказался подтвердить использование Россией иранских дронов для атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в Украине. Он заявил, что "Иран по-прежнему является сторонником прекращения конфликта".

Если Украина предоставит документальные подтверждение использования иранского оружия, Иран "не останется к этому равнодушным", сказал журналистам Амир-Абдуллахиан.