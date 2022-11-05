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Разведка США считает, что Иран предоставляет военную помощь РФ в обмен на поддержку ядерной программы – CNN

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CNN обращает внимание, что публично Кремль выступает против владения Ираном ядерным оружием
CNN обращает внимание, что публично Кремль выступает против владения Ираном ядерным оружием
Фото: ЕРА

Иран пытается добиться от России помощи в поддержке своей ядерной программы и поэтому помогает Москве дронами и другой военной помощью для войны против Украины. Такое мнение выразили CNN неназванные представители американской разведки, о чем телекомпания сообщила 4 ноября.

Собеседники CNN в разведке США предполагают, что Иран заинтересован в покупке у России материалов для изготовлении ядерного топлива, а в дальнейшем – и для создания ядерного оружия.

Эксперты, которых опросила CNN, отметили, что "риск распространения ядерного оружия зависит от того, для какого реактора используется топливо".

Телекомпания обращает внимание, что публично Кремль давно выступает против того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

В Иране заявляли, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей, а программа по созданию оружия официально приостановлена, однако в США считают, что деятельность Ирана по обогащению урана "вышла далеко за рамки параметров ядерной сделки 2015 года" и что время, необходимое для получения Ираном достаточного для ядерного оружия количества расщепляющегося материала для ядерного оружия, "сократилось до нескольких месяцев", отмечает CNN.

Контекст:

Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Сам Иран отрицает поставки дронов российской армии.

Телеканал CNN сообщал 1 ноября, что Иран готовится отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины. В нее входят около 1 тыс. единиц вооружений, в том числе баллистические ракеты класса "земля – земля" и новые ударные беспилотники.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию 200 дронов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Иран, оружие, ядерное оружие, Кремль, вооружение, разведка, беспилотники, ядерная программа, топливо
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