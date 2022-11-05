Разведка США считает, что Иран предоставляет военную помощь РФ в обмен на поддержку ядерной программы – CNN

Собеседники CNN в разведке США предполагают, что Иран заинтересован в покупке у России материалов для изготовлении ядерного топлива, а в дальнейшем – и для создания ядерного оружия.

Эксперты, которых опросила CNN, отметили, что "риск распространения ядерного оружия зависит от того, для какого реактора используется топливо".

Телекомпания обращает внимание, что публично Кремль давно выступает против того, чтобы Иран получил ядерное оружие.

В Иране заявляли, что его ядерная программа предназначена только для мирных целей, а программа по созданию оружия официально приостановлена, однако в США считают, что деятельность Ирана по обогащению урана "вышла далеко за рамки параметров ядерной сделки 2015 года" и что время, необходимое для получения Ираном достаточного для ядерного оружия количества расщепляющегося материала для ядерного оружия, "сократилось до нескольких месяцев", отмечает CNN.