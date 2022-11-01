УАФ призвала лишить Россию представительства в ФИФА и УЕФА, а Иран – отстранить от чемпионата мира по футболу

"Исполнительный комитет УАФ решил, [...] принимая во внимание действия Российского футбольного союза относительно интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру РФС, обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом к принятию неотложных мер реагирования на действия РФС и применению относительно РФС самых суровых санкций, в частности в виде исключения РФС из состава членов ФИФА и УЕФА", – сказано в сообщении.

Решение по поводу Ирана звучит так: "Обратиться к ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу – 2022".