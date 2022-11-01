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УАФ призвала лишить Россию представительства в ФИФА и УЕФА, а Иран – отстранить от чемпионата мира по футболу

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Свои решения исполком УАФ принял 31 октября
Свои решения исполком УАФ принял 31 октября
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31 октября на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ) был принят ряд решений, касающихся России, которая полномасштабно вторглась в Украину, и Ирана за его причастность к российской агрессии. Об этом проинформировал сайт УАФ.

"Исполнительный комитет УАФ решил, [...] принимая во внимание действия Российского футбольного союза относительно интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру РФС, обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом к принятию неотложных мер реагирования на действия РФС и применению относительно РФС самых суровых санкций, в частности в виде исключения РФС из состава членов ФИФА и УЕФА", – сказано в сообщении.

Решение по поводу Ирана звучит так: "Обратиться к ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу – 2022".

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. С предложением исключить из турнира сборную Ирана, чьи дроны-камикадзе использует Россия в войне против Украины, ранее выступил донецкий клуб "Шахтер".

В отношении России уже действуют спортивные санкции.

27 февраля, на третий день полномасштабного вторжения России в Украину, ФИФА  объявила о введении санкций в отношении России. В частности, Россия была лишена права проводить любые международные соревнования на своей территории, а сборная РФ по футболу лишена права выступать под своим названием (только как команда РФС), также запрещено использовать флаг и гимн России. Впоследствии сборная РФ была отстранена от участия в матчах плей-офф квалификации ЧМ 2022 в Катаре.

Россию как страну-агрессора и Беларусь (как страну, предоставившую свою территорию для вторжения РФ в Украину), а также национальные сборные и клубы из этих стран отстранили от всех футбольных и хоккейных соревнований. РФ также лишили права проведения ЧМ 2022 по волейболуЧМ 2022 по плаванию, а российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований.

Кроме того, Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду 2022 в Пекине за день до ее начала.

Впоследствии российские и белорусские сборные, а также спортсмены этих стран были исключены из множества соревнований по разным видам спорта. В апреле министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.

2 мая УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в сезоне 2022/23.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, футбол, Иран, спорт, ФИФА, УЕФА, чемпионат, РФС, соревнования, УАФ, турнир
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