ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Американская футбольная конфедерация попросила УАФ о консультационных услугах Риццоли – Павелко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Риццоли (слева) с ноября 2021 года курирует украинских арбитров
Риццоли (слева) с ноября 2021 года курирует украинских арбитров
Фото: Андрій Павелко / Facebook

Concacaf – Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и зоны Карибского моря – заинтересована в консультационных услугах куратора украинских арбитров Николы Риццоли. Об этом рассказал президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

“Вовлекая в команду УАФ всемирно известных специалистов, мы получили новые возможности для роста и налаживания партнерства на самом высоком международном уровне. Такие дополнительные возможности появились после назначения куратором украинских арбитров Николы Риццоли. Сейчас Никола в Киеве следит за прохождением рефери УПЛ теста ФИФА. А потом поедет на сбор с нашими арбитрами в Турцию, где продолжит работу по развитию футбольного арбитража Украины. Вместе с тем, его опыт и знания привлекли наших партнеров из Concacaf – Конфедерации футбола стран Северной и Центральной Америки и зоны Карибского моря”, – написал он.

УАФ получила письмо от Concacaf с просьбой дать согласие на то, чтобы Риццоли на время поиска нового руководства комитета арбитров Конфедерации, в свободное от своих обязанностей в УАФ время, консультировал их рефери по текущим рабочим вопросам.

"Поскольку такое сотрудничество будет происходить исключительно дистанционно и не будет мешать Риццоли выполнять свои обязанности в комитете арбитров УАФ, а также даст нам новые возможности для расширения коммуникации с Concacaf, то могу только поддержать его", – отметил Павелко.

С Риццоли он уже провел встречу.

"Имел возможность встретиться с Николой, обсудить этот вопрос и важные для нас вопросы подготовки рефери и развития украинского арбитража в целом. Прекрасно понимаем, насколько это классный специалист, поэтому важно максимально эффективно использовать его опыт в Украине, а также использовать в интересах УАФ интерес к его работе со стороны мирового футбольного сообщества. Уверен, что предстоящий сбор в Турции, к которому уже готовятся все наши рефери, и на котором будет работать Риццоли, а также появление третьего фургона VAR серьезно добавит украинским арбитрам в преддверии продолжения сезона 2021/22. Что, в свою очередь, будет способствовать новым достижениям наших рефери на европейском и мировом уровне. Ждем продолжения чемпионата и желаю мощной команде комитета арбитров УАФ во главе с Николой Риццоли и Лучано Лучи новых достижений на международной арене!" – подчеркнул президент УАФ.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4728890807196530

Concacaf 25 января анонсировал изменения в своем департаменте судейства. Риццоли, согласно релизу, будет советником по техническому судейству.

Контекст:

Риццоли с 2017-го по 2021 год был главой судейства Серии А, а также руководителем проекта VAR и инструктором VAR в высшей лиге Италии. С ноября 2021 года он куратор украинских арбитров. Является инструктором VAR и членом Судейской комиссии УЕФА.

Риццоли дважды признавался лучшим арбитром мира по версии IFFHS.

Теги: футбол, ФИФА, УЕФА, Андрей Павелко, IFFHS, УПЛ, УАФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
Spotify ищет продюсера для шоу принца Гарри и его жены Меган. Супруги самостоятельно смогли снять только один эпизод
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
"Без трусов, что ли?", "Сексуальный контент 18+". Голый Лазарев снялся под водопадом
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
  Пивоваров назвал имена двух певцов и одной певицы, которых считает самыми популярными в Украине
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Побрейся", "Не очень удобно, когда чулки касаются голой картошки". Модный блогер Кьяра Ферраньи появилась на публике в пальто и без трусов
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (212570)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (130755)
3
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (111662)
4
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (102712)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (91725)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (80851)
7
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (78828)
8
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (43682)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS