Американская футбольная конфедерация попросила УАФ о консультационных услугах Риццоли – Павелко

“Вовлекая в команду УАФ всемирно известных специалистов, мы получили новые возможности для роста и налаживания партнерства на самом высоком международном уровне. Такие дополнительные возможности появились после назначения куратором украинских арбитров Николы Риццоли. Сейчас Никола в Киеве следит за прохождением рефери УПЛ теста ФИФА. А потом поедет на сбор с нашими арбитрами в Турцию, где продолжит работу по развитию футбольного арбитража Украины. Вместе с тем, его опыт и знания привлекли наших партнеров из Concacaf – Конфедерации футбола стран Северной и Центральной Америки и зоны Карибского моря”, – написал он.

УАФ получила письмо от Concacaf с просьбой дать согласие на то, чтобы Риццоли на время поиска нового руководства комитета арбитров Конфедерации, в свободное от своих обязанностей в УАФ время, консультировал их рефери по текущим рабочим вопросам.

"Поскольку такое сотрудничество будет происходить исключительно дистанционно и не будет мешать Риццоли выполнять свои обязанности в комитете арбитров УАФ, а также даст нам новые возможности для расширения коммуникации с Concacaf, то могу только поддержать его", – отметил Павелко.

С Риццоли он уже провел встречу.

"Имел возможность встретиться с Николой, обсудить этот вопрос и важные для нас вопросы подготовки рефери и развития украинского арбитража в целом. Прекрасно понимаем, насколько это классный специалист, поэтому важно максимально эффективно использовать его опыт в Украине, а также использовать в интересах УАФ интерес к его работе со стороны мирового футбольного сообщества. Уверен, что предстоящий сбор в Турции, к которому уже готовятся все наши рефери, и на котором будет работать Риццоли, а также появление третьего фургона VAR серьезно добавит украинским арбитрам в преддверии продолжения сезона 2021/22. Что, в свою очередь, будет способствовать новым достижениям наших рефери на европейском и мировом уровне. Ждем продолжения чемпионата и желаю мощной команде комитета арбитров УАФ во главе с Николой Риццоли и Лучано Лучи новых достижений на международной арене!" – подчеркнул президент УАФ.

Concacaf 25 января анонсировал изменения в своем департаменте судейства. Риццоли, согласно релизу, будет советником по техническому судейству.