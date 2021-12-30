Павелко рассказал о возрождении футбольных клубов в Украине и поздравил "Черноморец" с новым тренером

"2021-й подходит к концу, даря великолепные футбольные новости! Сегодня ФК "Черноморец" объявил о начале сотрудничества с новым генеральным партнером клуба и возвращении на должность главного тренера легендарного создателя многих побед одесской команды Романа Григорчука. Я поздравляю футбольную Одессу с началом нового многообещающего этапа! Желаю болельщикам "Черноморца" уже в ближайшее время почувствовать драйв игры своей усиленной команды и эмоции новых триумфов!" – написал Павелко.

Он добавил, что, поздравляя УАФ с 30-летием, президент Украины Владимир Зеленский отметил: в стране возрождаются футбольные клубы, еще несколько лет назад переживавшие не лучшие времена.

"Уже сейчас своей игрой нас снова радуют "Металлист", "Кривбасс", "Карпаты". И вот эти ряды с новыми силами и амбициями уверенно пополняет "Черноморец". Верю, что для наших болельщиков это отличный повод для радости, ведь такие когда-то долгожданные и желанные изменения в украинском футболе сегодня уже реальность! Владимир Зеленский в своем обращении в связи с 30-летием УАФ особо отметил, что также верит в возвращение симферопольской "Таврии" на стадионы родного города и ФК "Севастополь" – к чемпионату Украины. Мы все искренне желаем этого больше всего! И верим, что команды из Луганска и Донецка тоже будут играть на своих домашних аренах, даря землякам незабываемые эмоции, зрелищную игру, победные голы. И так непременно будет!" – убежден глава УАФ.

Он пожелал всей футбольной Одессе вдохновения и мощной поддержки для клуба, а "Черноморцу" и новому тренерскому штабу – "выдержки, безудержной воли к победам, новым вершинам и еврокубкам".