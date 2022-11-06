"Киборг" Костенко: У Украины есть какое-то время, пока не придут мобилизованные российские войска. Затем будет сложнее

"Они потеряли уже время. То время, когда мы проводили мобилизацию (она продолжается) и готовили свои войска – имеем, по последним цифрам [...] 800 тысяч уже, [...] которых мы можем вооружать и выпускать в бой. Россияне только начали, и это то время, которым нам нужно сейчас воспользоваться, пока россияне еще (те мобилизованные войска) не подошли", – сказал он.
"Киборг" считает, что мобилизованные россияне "будут становиться солдатами" через месяц-два.
"Некоторое время у нас еще есть, пока они не придут, но потом будет сложнее, потому что мобилизация – это не просто солдаты с автоматами, [...] это новые расчеты танков, самолетов, пушек. Это техника. Техника как раз на этой войне решает достаточно много. Поэтому дополнительный ресурс мобилизации – это для нас проблема", – объяснил Костенко.
При этом он отметил, что у России техники "еще много, но ее качество нужно проверять".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.