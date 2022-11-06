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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: У Украины есть какое-то время, пока не придут мобилизованные российские войска. Затем будет сложнее

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Мобилизацию в России объявили в сентябре
Мобилизацию в России объявили в сентябре
Фото: ЕРА

Объявленная в России мобилизация не сразу повлияет на ситуацию в войне против Украины. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко.

"Они потеряли уже время. То время, когда мы проводили мобилизацию (она продолжается) и готовили свои войска – имеем, по последним цифрам [...] 800 тысяч уже, [...] которых мы можем вооружать и выпускать в бой. Россияне только начали, и это то время, которым нам нужно сейчас воспользоваться, пока россияне еще (те мобилизованные войска) не подошли", – сказал он.

"Киборг" считает, что мобилизованные россияне "будут становиться солдатами" через месяц-два.

"Некоторое время у нас еще есть, пока они не придут, но потом будет сложнее, потому что мобилизация – это не просто солдаты с автоматами, [...] это новые расчеты танков, самолетов, пушек. Это техника. Техника как раз на этой войне решает достаточно много. Поэтому дополнительный ресурс мобилизации – это для нас проблема", – объяснил Костенко.

При этом он отметил, что у России техники "еще много, но ее качество нужно проверять".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область и другие регионы Украины, где идут бои.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, мобилизация, оборона, Алеся Бацман, киборг, российская агрессия, война России против Украины, войска, Роман Костенко, российские оккупанты, россияне
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