"Киборг" Костенко: У Украины есть какое-то время, пока не придут мобилизованные российские войска. Затем будет сложнее

"Они потеряли уже время. То время, когда мы проводили мобилизацию (она продолжается) и готовили свои войска – имеем, по последним цифрам [...] 800 тысяч уже, [...] которых мы можем вооружать и выпускать в бой. Россияне только начали, и это то время, которым нам нужно сейчас воспользоваться, пока россияне еще (те мобилизованные войска) не подошли", – сказал он.

"Киборг" считает, что мобилизованные россияне "будут становиться солдатами" через месяц-два.

"Некоторое время у нас еще есть, пока они не придут, но потом будет сложнее, потому что мобилизация – это не просто солдаты с автоматами, [...] это новые расчеты танков, самолетов, пушек. Это техника. Техника как раз на этой войне решает достаточно много. Поэтому дополнительный ресурс мобилизации – это для нас проблема", – объяснил Костенко.

При этом он отметил, что у России техники "еще много, но ее качество нужно проверять".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО