"Вовлекаются в войну со своей родиной". Евросоюз осудил незаконную мобилизацию и призыв в армию РФ жителей Крыма

Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях, считают в ЕС Фото: Крым Реалии / Facebook

По данным Евросоюза, в ходе кампании жители украинского полуострова подвергаются необоснованным нападениям, а крымские татары "несоразмерно преследуются и насильственно вовлекаются в агрессивную войну России против Украины – их традиционной родины".

"Сегодняшний шаг представляет собой очередное нарушение РФ международного права. Как член ООН, неся особую ответственность постоянного члена Совета Безопасности ООН, Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях", – говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что не признают аннексию РФ Крыма, а также захваченных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. И потребовали у агрессора прекратить нарушения международного права и вывести из Украины войска.