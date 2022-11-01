"Вовлекаются в войну со своей родиной". Евросоюз осудил незаконную мобилизацию и призыв в армию РФ жителей Крыма

По данным Евросоюза, в ходе кампании жители украинского полуострова подвергаются необоснованным нападениям, а крымские татары "несоразмерно преследуются и насильственно вовлекаются в агрессивную войну России против Украины – их традиционной родины".
"Сегодняшний шаг представляет собой очередное нарушение РФ международного права. Как член ООН, неся особую ответственность постоянного члена Совета Безопасности ООН, Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях", – говорится в сообщении.
В ЕС подчеркнули, что не признают аннексию РФ Крыма, а также захваченных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. И потребовали у агрессора прекратить нарушения международного права и вывести из Украины войска.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.