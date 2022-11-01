ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вовлекаются в войну со своей родиной". Евросоюз осудил незаконную мобилизацию и призыв в армию РФ жителей Крыма

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях, считают в ЕС
Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях, считают в ЕС
Фото: Крым Реалии / Facebook

Европейский союз считает незаконной "частичную мобилизацию", которую Россия проводит во временно оккупированном Крыму, а также призыв в российскую армию, начавшийся там с 1 ноября. Такую позицию обнародовала на официальном сайте представительства ЕС пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

По данным Евросоюза, в ходе кампании жители украинского полуострова подвергаются необоснованным нападениям, а крымские татары "несоразмерно преследуются и насильственно вовлекаются в агрессивную войну России против Украины – их традиционной родины".

"Сегодняшний шаг представляет собой очередное нарушение РФ международного права. Как член ООН, неся особую ответственность постоянного члена Совета Безопасности ООН, Россия обязана обеспечивать защиту прав человека, в том числе на незаконно аннексированных ею украинских территориях", – говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что не признают аннексию РФ Крыма, а также захваченных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. И потребовали у агрессора прекратить нарушения международного права и вывести из Украины войска.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, крымские татары, мобилизация, призыв, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень разговорчивый в постели". Миша Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
"Я очень разговорчивый в постели". Миша Кацурин рассказал, как учит украинские ругательства и слова любви
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
Цукерберг отпраздновал Хэллоуин в образе свиньи. Фото
У звезды фильмов Тарантино умер сын
У звезды фильмов Тарантино умер сын
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Песня Квинты в исполнении болгарской артистки получила Гран-при на фестивале в Варне
Локи тайно стал папой
Локи тайно стал папой
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
"Инвестиция в будущее". Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фредди Меркьюри, чтобы построить в Украине реабилитационный центр. Фото авто
Залужный показал селфи с дочерью
Залужный показал селфи с дочерью
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
Клум в образе дождевого червя упала перед камерой. Видео
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
"Осень всегда была наполнена семейными встречами, а сегодня все по-другому". Каменских снялась на террасе своего дома
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
Мейхер снялась в нюдовом платье с акцентом на бюст и пятую точку
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
"Я расплакалась", "Как красиво". Шакира растрогала сеть, расцеловав босые ноги своего 91-летнего больного отца. Видео
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Яма и Ступка засветились на вечеринке по случаю Хэллоуина в США
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Полякова стала участницей "Танцев со звездами" в Грузии. Видео первого танца певицы
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
Скелеты, паутина, надгробия. 56-летняя Хайек показала свой дом, украшенный к Хэллоуину. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (156673)
2
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (119719)
3
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (98760)
4
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (77798)
5
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье (52503)
6
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (51105)
7
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (49215)
8
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете (40198)
 
 
 
 