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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму оккупанты решили отбирать землю и имущество у "недружественных государств"

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Bесной незаконные власти полуострова уже предлагали принудительно изымать имущество иностранцев
Bесной незаконные власти полуострова уже предлагали принудительно изымать имущество иностранцев
Фото: Крым.Реалии / Facebook

В Крыму незаконный парламент проголосовал за "национализацию" имущества иностранных государств и граждан. Об этом 18 октября в Telegram сообщил глава оккупационной власти Владимир Константинов.

Решение касается земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества иностранных государств, которые в России признаны "недружественными", и их граждан.

"Коммерсант" отмечает, что принятая крымскими депутатами национализация касается такж граждан, которые находятся "под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".

Издание напоминает, что весной незаконные власти полуострова уже предлагали принудительно изымать недвижимость и иную собственность у государств и лиц, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, однако федеральные органы власти в Москве не согласились на такую меру.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

11 октября украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщил, что российские государственные организации, изучающие общественное мнение в России, получили срочное задание на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины.

Теги: Крым, оккупация, Владимир Константинов, имущество
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