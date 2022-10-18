В Крыму оккупанты решили отбирать землю и имущество у "недружественных государств"

Решение касается земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества иностранных государств, которые в России признаны "недружественными", и их граждан.

"Коммерсант" отмечает, что принятая крымскими депутатами национализация касается такж граждан, которые находятся "под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности".

Издание напоминает, что весной незаконные власти полуострова уже предлагали принудительно изымать недвижимость и иную собственность у государств и лиц, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, однако федеральные органы власти в Москве не согласились на такую меру.