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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Смена власти в Кремле однозначно произойдет. Но не думаю, что из-за Херсона

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Ряд экспертов прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти в России
Ряд экспертов прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти в России
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины освободят Херсон от российских оккупантов быстрее, чем в Кремле произойдет смена власти.

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал полковник СБУ в запасе, "киборг", народный депутат от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко (позывной Гром).

"Я не думаю, что через Херсон произойдет смена власти [в Кремле]. То, что смена власти произойдет – однозначно… Смена власти однозначно будет. Я думаю, что они будут сейчас искать какие-то пути, чтобы показать какую-нибудь победу [в войне против Украины], – сказал Костенко. – Я не думаю, что сдача Херсона приведет к каким-либо событиям в Кремле. Оно уже все зародилось, но не так быстро. Я думаю, что Херсон мы возьмем быстрее, чем все там начнется, а потом после этого еще будут события, которыми они будут пытаться показать какие-то там победы, а потом будет развал РФ".

Вопрос же в другом, продолжил нардеп, – как смена власти в РФ потом отразится на ситуации в Украине.

"Может просто поменяться фамилия. А придет ли тот, кто скажет: "Давайте все отмотаем назад" – не факт. Это уже вопрос дискуссионный", – резюмировал Костенко.     

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине президент РФ Владимир Путин может лишиться власти.

Некоторые эксперты считают, что после Путина единоличного правления в стране не будет или по крайней мере преемником не станет никто из его команды.

Среди возможных преемников Путина аналитики называют секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, его сына – министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, премьер-министра России Михаила Мишустина.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

По мнению Буданова, операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Кремль, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью, власть, Роман Костенко, нардеп, российские оккупанты, деоккупация
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