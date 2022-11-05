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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яковина: После того, как ВСУ освободят Херсон, в Москве начнутся необратимые для Путина политические изменения

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ВСУ постепенно освобождают от российских оккупантов южные регионы Украины
ВСУ постепенно освобождают от российских оккупантов южные регионы Украины
Фото: EPA

В России могут начаться необратимые для президента РФ Владимира Путина политические изменения после того, как Вооруженные силы Украины освободят от российских оккупантов Херсон. Об этом заявил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"После того, как украинские войска освободят Херсон, я думаю, в Москве начнутся необратимые для Владимира Путина политические изменения. То есть следим за судьбой Херсона. Я думаю, Херсон станет триггером этой всей ситуации. Что там будет, как будут развиваться эти события, я не знаю. Но я предполагаю, что будет сражение между такими, скажем, институционализированными силами, теми, кто записан в конституции и законах Российской Федерации, например, ФСБ и министерство обороны, Росгвардия и так далее – с одной стороны, и неформальными воинскими подразделениями, формированиями типа Кадырова и Пригожина, – с другой стороны. Скорее всего, как-то так будет пролегать линия противостояния", – сказал он.

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

По мнению Буданова, операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Херсон, война России против Украины, Иван Яковина
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