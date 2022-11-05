Яковина: После того, как ВСУ освободят Херсон, в Москве начнутся необратимые для Путина политические изменения

"После того, как украинские войска освободят Херсон, я думаю, в Москве начнутся необратимые для Владимира Путина политические изменения. То есть следим за судьбой Херсона. Я думаю, Херсон станет триггером этой всей ситуации. Что там будет, как будут развиваться эти события, я не знаю. Но я предполагаю, что будет сражение между такими, скажем, институционализированными силами, теми, кто записан в конституции и законах Российской Федерации, например, ФСБ и министерство обороны, Росгвардия и так далее – с одной стороны, и неформальными воинскими подразделениями, формированиями типа Кадырова и Пригожина, – с другой стороны. Скорее всего, как-то так будет пролегать линия противостояния", – сказал он.

Яковина: Сейчас мы видим столкновения двух групп влияния в России – министерства обороны и кадыровцев плюс вагнеровцев. Кадыровцы с "Вагнером" побеждают. Это зачатки будущей гражданской войны. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

По мнению Буданова, операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.